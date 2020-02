Spotify: reproducciones de Shakira y Jennifer Lopez crecen 300% tras el SuperBowl

Según informó la plataforma digital, las reproducciones de canciones de J Lo experimentaron un aumento global de 335% en relación al mismo período de la semana anterior.

Por su parte, las reproducciones de canciones de la artista colombiana se dispararon en un 230% en ese mismo lapso comprendido en las horas inmediatamente posteriores a su intervención en el espectáculo deportivo.

Entre las canciones de la puertorriqueña que más aumentaron se encuentran "Get right", con 735%; "Waiting for tonight", con 685%; "Let's get loud", con 570%; y "Jenny from the block", con 545%.

En el caso de Shakira, "Empire" encabezó el listado con un 2135%; "She wolf", con 905%; "Whenever, whenever", con 705%; y "Hips don't lie", con 430%.

Aunque en menor medida, los otros participantes del espectáculo también registraron un crecimiento en las escuchas. En tal sentido, Bad Bunny tuvo un aumento del 24%; J Balvin, de 16%; y Demi Lovato, un 31%.