Disney anunció nueva película de "Star Wars"

Disney había puesto en pausa el desarrollo de las películas de "Star Wars" después del lanzamiento en diciembre de 2019 de "The Rise of Skywalker", el noveno filme de la saga que comenzó con la cinta original de George Lucas en 1977.

"Rise of Skywalker" recaudó casi 1.100 millones de dólares en entradas en todo el mundo, pero fue la película que menos dinero ganó de los tres filmes de "Star Wars" lanzados por Disney desde 2015.

Krysty Wilson-Cairns, co-guionista de la película nominada al Oscar "1917", escribirá el nuevo filme de "Star Wars" junto a Waititi.

La compañía anunció la noticia el 4 de mayo, que es el día en que los fans de "Star Wars" celebran la franquicia por su similitud con la frase "May the force be with you".

Los nuevos proyectos se suman a la lista de programación en curso de la galaxia de "Star Wars", una de las franquicias más importantes de Disney.

Anteriormente Disney anunció una segunda temporada de la serie "The Mandalorian", de Disney+, y otras dos series para streaming.

Por Lisa Richwine, de agencia Reuters.