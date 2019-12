Star Wars: "la fuerza" impulsa los streams en Spotify

Los fanáticos reprodujeron más de 6,7 millones de horas de la música de Star Wars en Spotify desde 2015. La indeleble banda sonora de John Williams es celebrada constantemente y su track con más streams es “Duel of the Fates” de Star Wars: La Amenaza Fantasma, seguido de “Across the Stars” (Love Theme) de Star Wars: El Ataque de los Clones. “The Imperial March” de la música original de Star Wars: El Imperio Contraataca, también conocida como el tema de Darth Vader, en tercer lugar.

No sorprende que, el 4 de mayo de cada año, Spotify detecta más streaming de Star Wars que en cualquier otro día.

La fuerza también es poderosa en los podcasts sobre la saga en Spotify. Durante el periodo previo al lanzamiento de la nueva película de Disney, se ha visto un incremento en la escucha de podcasts con el tema de Star Wars de más del 83% de octubre a noviembre.

Star Wars y Spotify en números

Los usuarios han reproducido más de 6.7 millones de horas de música de Star Wars en Spotify desde 2015.

El día de mayor streaming de música de Star Wars en Spotify es el 4 de mayo.

“The Imperial March” aparece en más de 370 mil playlists en Spotify.

Sorprendentemente, se ha añadido a numerosas playlists con temática de casamiento.

Los usuarios de Spotify crearon más de 545 mil playlists temáticas de Star Wars. El track que más se repite en estas es “Duel of the Fates” de Star Wars: The Phantom Menace.

Estos son los 10 países con mayor streaming de la música de Star Wars, en orden: EEUU, Reino Unido, Alemania, Canadá, España, Francia, Australia, México, Brasil, Suecia.

Se vio un incremento de más del 83% en podcasts con temática de Star Wars de octubre a noviembre de este año.

Este es el top de países con mayor streaming de podcasts sobre Star Wars: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, México, Nueva Zelanda, Filipinas, Argentina,y Países Bajos.

Los personajes de Star Wars con más playlists creadas por los usuarios inspiradas en ellos son: Yoda, Darth Vader, Jabba the Hutt, Boba Fett and Han Solo.

Estas son las canciones con más streams en Argentina:

“The Fathiers” - John Williams

“Bounty Hunter's Pursuit” - John Williams, London Symphony Orchestra

“Chrome Dome” - John Williams

“Who Are You?” - John Williams

“Main Title and The Attack on the Jakku Village” - John Williams

Los podcasts con temática de Star Wars más escuchados en Argentina son:

Binge Mode: Star Wars

Star Wars con Amigos

La Mesa de Greedo, podcast de Star Wars

Podawans: Navegando la Galaxia de Star Wars

Estos son los soundtracks con más streams globalmente: