Stray Cats: cuando la tradición es electrizante

En los años 80, en medio de los últimos coletazos del punk y la llegada de la new wave y el tecno pop, una banda logró algo tan inesperado como volver a poner de moda el rockabilly con una formación clásica de guitarra, contrabajo y batería. Los Stray Cats se convirtieron en un ejemplo de cómo sorprender al público apelando a la novedad de lo antiguo, volviendo a las raíces básicas del viejo y buen rock and roll de los 50. El año pasado los Stray Cats hicieron un tour por Europa y los Estados Unidos festejando los 40 años del trío, y de esos conciertos surgió este “Rocked This Town. From L.A. To London”. Escuchando estos 22 temas queda claro que, en vivo, la banda del guitarrista y cantante Bian Setzer es pura dinamita. Y la energía inagotable de su música casi no coincide con la edad que tienen estos eternos rebeldes, ya sexagenarios. Están todos sus hits de siempre, y también alguna sorpresa como “Misirlou” (el clásico surf que volvió a hacer famoso el film “Tiempos violentos” de Tarantino) con una dedicatoria a su autor, Dick Dale.