La peste se filtra en la guerra del streaming

Hollywood, como en la época de los pioneros, tiene que reinventarse día a día en un terreno donde carece de experiencia, y en el que ocurren hechos como que las cadenas de salas que también tienen intereses en la producción de contenidos --por escaso que sea ese porcentaje--, ahora recomienden quedarse en casa y ver cine en las pantallas hogareñas. Algo así como que las iglesias cerradas recomienden a sus fieles comprar juguetes eróticos para el hogar.

Pero eso no es lo único. También está el problema, no menor, de los muchos rodajes que iban a empezar en estos días y a los cuales la peste ha cancelado. El más ilustrativo en ese sentido (porque también modificará estructuras de mercado y actores de financiamiento) es el de la película de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, que iba a producir Paramount Pictures con un presupuesto que superaba los 200 millones de dólares. Pero ahora lo está pensando dos veces. Y tres también, al punto de que hasta admitiría entre sus socios a jugadores del streaming, tal como aquellos familiares que no se saludaban pero que ahora, ante la eventualidad de un apocalipsis, dejaron sus diferencias y volvieron a amigarse por chat.

“Killers of the Flower Moon” debía empezar a filmarse el mes pasado pero ahora no se sabe cuándo arrancará. La película está basada en un libro del periodista David Grann, publicado hace tres años, y se ocupa de una serie de crímenes que se cometieron, en los años 20 del siglo XX, en la comunidad aborigen de Osage, Oklahoma, cuando se descubrió que allí había petróleo. La investigación de esos asesinatos estuvo a cargo de algunos agentes de un organismo recién creado en esos momentos, el FBI. Protagonistas del film iban a ser dos habituales de Scorsese, juntos: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro (esta vez a cara natural, sin el “rejuvenecimiento” que lo desfiguró en “El irlandés).

De acuerdo con la información proveniente de Hollywood, la continuidad del proyecto, en mejores tiempos para todos, no es imposible pero sí muy complicada, porque a la pesadilla de la peste se suman las razones comerciales potenciadas por las reglas que ha impuesto esa peste.

Paramount Pictures no ha dado un paso al costado pero le abrió el juego a otras productoras para compartir los riesgos, aunque si encontrara alguna que mostrase voluntad por hacerse cargo por entero se mostraría encantada. Comcast, MGM, Apple y Netflix fueron algunas de esas posibles fuentes de recursos, y aquí hay que recordar que fue Netflix la que le arrebató a Paramount, en 2018, el proyecto de “El irlandés”, cuando el presupuesto empezaba a dispararse por encima de los 160 millones de dólares. También hay que recordar que Netflix se dio el enorme gusto de presentar el gran film de gangsters del siglo XXI, la summa que resumía los títulos y casi todos los actores emblemáticos del género, pero que no sacó ni un solo Oscar sino que fue derrotada por una película surcoreana, tal como se lamentó Donald Trump; las críticas no fueron unánimes, y el público no mostró una inclinación, digamos, superior a “La casa de papel”.

Pero, según dicen los conocedores de Hollywood, esa tierra de apostadores parecida a Las Vegas, la experiencia allí manda menos que el azar. En otros campos comerciales, nadie en su sano juicio volvería a darle casi 200 millones de dólares a Scorsese (más los gastos de publicidad y promoción) después de la experiencia de “El irlandés”. Sin embargo, según se anuncia, se desatará pronto una puja de ofertas tras la invitación de Paramount. De acuerdo con medios como Variety, Apple está en primera línea, antes que Netflix. No sólo porque la cifra no atemoriza a la compañía fundada por Steve Jobs, sino porque una cantidad de factores, menores algunos, otros no tanto, se suman para justificar la inversión. Uno de ellos, por caso, es que las candidatas para el Oscar del año próximo, el más raro de los que se tendrá memoria (la peste vuelve más verosímiles ciertas conjeturas), estará compuesto en su mayoría por películas estrenadas en streaming. Quién lo hubiera dicho. Lo cual también volverá a poner a Netflix en serio rival para las apetencias de Apple, a la que le encantaría entrar en juego con un Oscar para su sello Apple TV+.