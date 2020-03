Carlos Rottemberg: "Para el teatro 2020 ya se terminó"

Más allá de las transmisiones online de obras teatrales en salas oficiales como el Cervantes o el San Martín, y varios alternativos como Timbre 4 o El Extranjero, lo que inquieta por estos días al circuito teatral (en especial el comercial y alternativo) es la pérdida económica para salas y elencos por la parálisis total de la actividad. “En cuanto a esta circunstancia increíble”, continúa Rottemberg, “esta película de ciencia ficción donde todos somos involuntarios protagonistas, lo que tiene que ver con el circuito del teatro independiente, experimental, donde no prima lo económico sino lo teatral cultural, debería contar con algún régimen específico que desde el Estado se apoye, y entiendo que es diferente de nuestro circuito comercial. Lo que haremos es sumarnos a las directivas que emanen del Gobierno para el tratamiento de las pymes, o lo que tiene que ver con las industrias culturales, protegiendo a los más apretados para poder cumplir con lo básico que es pagar salarios y no dejar colgada a la gente, algo que también tiene que ver con lo sanitario”, y concluyó: “El menos perjudicado será el personal en relación de dependencia de los teatros, con sueldos permanentes y que habrá que respetar por ley o como defina el Gobierno. Los contratos a término y ni hablemos del trabajo no declarado será el más perjudicado”.