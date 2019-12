El teatro vuelve a apostar fuerte en la temporada de verano

El verano porteño se ha convertido en un polo teatral a imagen de las capitales europeas: además de los estrenos en salas del off y el comercial, convergerán el 13ª FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires), organizado por el Gobierno de la Ciudad; el 8° TABA (Festival Temporada Alta en Buenos Aires, organizado por Timbre 4 y el Festival Temporada Alta de Girona), y la primera edición de “Verano off en el Met”, con 12 obras del teatro independiente y oficial que, por su repercusión, tendrán lugar en el teatro Metropolitan durante el verano. Esta sala ya exploró con buena convocatoria la opción de llevar obras alternativas a la calle Corrientes e impuso los martes como día para ver obras como “Petróleo”, “La fiesta del viejo” o “Todo tendría sentido si no existiera la muerte”, entre otras.