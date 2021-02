Jorge Rial confirmó que deja "Intrusos"

Al justificar su decisión, sostuvo que se trata de un reto profesional. “Necesitaba un cambio. Es un desafío personal muy fuerte salir de la zona de confort. Me podía quedar acá tranquilo hasta que me echen, pero me parece que hay que jugársela y reinventarse”.

Emocionado, Jorge Rial evocó a Morena y Rocío al recordar: “Este programa tiene la edad de mis hijas. Es mi hijo, yo lo parí”.

Por ahora, “Intrusos” continuará con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, aunque aún no se confirmó si serán los animadores definitivos de la emisión.