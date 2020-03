Por el coronavirus, "The Walking Dead" avanza de forma remota

Casi como si la temática del programa los hubiera preparado para una situación compleja como la que vive el mundo entero en las últimas semanas, los equipos de guionistas de "The Walking Dead" siguen trabajando a distancia los libros de la undécima temporada -que debería llegar en la segunda mitad del año-.

"Lo hemos hecho durante muchos años. Incluso cuando no estamos en una pandemia", señaló Kang, en referencia a la mecánica de trabajo a distancia.

La producción de la serie no escapa a la realidad de la industria, que paralizó prácticamente por completo todo los rodajes de series y películas para evitar la aglomeración de personas que puedan intensificar la transmisión del virus.

No obstante, y a trasmano de las prácticas de trabajo extenuantes que suele tener Hollywood, Kang aseguró que a lo largo de la década que lleva el programa al aire siempre fomentaron la ausencia en el lugar de trabajo de cualquiera que estuviera enfermo.

"Soy una adicta a la tecnología. Hacemos videoconferencias regularmente. De manera normal soy muy estricta con respecto a esto: 'Si estás enfermo, no vengas a la oficina', relató la productora y guionista.

De acuerdo con Kang, a través de diversas aplicaciones que permiten hacer videollamadas y teleconferencias no sólo supervisa los guiones de la próxima temporada, sino que hasta trabaja remotamente con los responsables de los efectos visuales.

La franquicia "The Walking Dead", que también cuenta con el spin-off "Fear The Walking Dead", se expandirá con una trilogía de películas protagonizadas por Andrew Lincoln en el papel de Rick Grimes así como una nueva serie titulada "World Beyond" que llegará a la cadena AMC en abril.