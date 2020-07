Los Angeles - Tom Hanks, una de las primeras celebridades en contagiarse de coronavirus, ya está recuperado pero confesó no saber cuándo “se volverá a trabajar” y en este contexto decidió estrenar su última película, “Greyhound”, en Apple TV. Se trata de un drama sobre la Segunda Guerra Mundial que escribió y protagonizó. “A todos nos rompe el corazón que esta película no se exhiba en cines”, admitió Hanks, pero no había más remedio. Sobre su salud y la de su mujer, Rita Wilson, dijo: “Nos aislamos para evitar contagiar a los demás y desde entonces seguimos en cuarentena. Si una serie de cosas hubieran ido peor habríamos necesitado tratamiento médico experto”.