Mauro Icardi filtró chats con Wanda Nara que sembró más dudas: ¿están separados o no?

wanda1.jpg

wanda3.jpg

wandamauro.jpg

El anuncio de Wanda

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, indicó la mediática.

Esta confirmación (?) se produce a casi un año del denominado "Wandagate", cuando Nara se enteró del affaire de Icardi con la actriz Eugenia "China" Suárez, que se habría perpetrado en París, y del que, al parecer, nunca se pudo recuperar la pareja.

Tras la confirmación de la mediática, fue su abogada quien aseguró que habló con ella y le confirmó la noticia: "Hablé con Wanda, hablé con Mauro. Y escuché obviamente a los dos. Confirmado. Así lo dijo Wanda, ¿no? Yo confío en la palabra de ella. Wanda puso una historia, yo confío en la historia que puso Wanda”, dijo la letrada asegurando que la separación es un hecho.

“Wanda me confirmó que la historia, obviamente, es lo que está viviendo”, agregó después. Ante las consultas, prefirió eludir las precisiones: “No les puedo contar lo que hablé. Les pregunté cómo están, pero no se los puedo contar. Sé lo mismo que ustedes. Algo más sé, pero no se lo puedo decir”, dijo.

“Wanda está como lo puso en su Instagram: dolorida, triste. Pero tomó una decisión y es lo que ella transmitió ella. Ella tomó la decisión. No fue de mutuo acuerdo la separación”, cerró Rosenfeld.