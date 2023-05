Esteban Bullrich presentó su plan de acuerdo nacional

El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich presentó su propuesta de un gran acuerdo nacional de “12 puntos básicos inamovibles” y realizó una autocrítica en nombre de la dirigencia política al destacar que “la maldita grieta no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo”. “Creo que lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo. Quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante...”, dijo Bullrich durante un acto en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que congregó a dirigentes de la oposición y del oficialismo. “Es evidentemente útil poner al agente en un estado de batalla permanente inventado una sensación constante de situación limite en la que no hay tiempo para nada más que para correr para adelante, aplastar a los de al lado y gritar lo mas fuerte posible. Así no se construye nada”, resaltó. Entre los referentes políticos que asistieron a la convocatoria de Bullrich estuvieron la legisladora porteña Ofelia Fernández y la diputada nacional Natalia Zaracho, y el dirigente social y precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT) Juan Grabois.