Estiman que el intercambio comercial entre Argentina y Brasil en 2022 alcanzó su mayor nivel en una década

En los primeros once meses de 2022, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil superó el total registrado durante 2021 y se estima que finalizará con el valor más elevado de los últimos diez años (superior a los u$s28.223 millones de 2014), según indicó en un análisis ayer la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Entre enero y noviembre del año pasado, el comercio bilateral alcanzó los u$s26.419 millones, un 20,7% por encima del valor logrado en el mismo período de 2021, impulsado principalmente por el aumento del costo de la energía importada por Argentina desde Brasil. A su vez, la participación de Brasil en el total de comercio argentino alcanzó, en estos once meses de 2022, el 16,7% frente al 17,1% del mismo período de 2021.En 2021, el intercambio había crecido 45,6% respecto al año 2020 (lo que se entiende por la reapertura luego de las fuertes medidas de restricción aplicadas durante la pandemia para contener el avance del covid).De esta forma, logró ser el mayor nivel de comercio bilateral de los últimos tres años (la cifra promedio de ese período fue de u$s20.409 millones). En 2021 la cifra había alcanzado los u$s24.159 millones (ampliamente superior al nivel de 2020 en u$s7.560 millones), un 18% superior al valor de 2019. No obstante, este registro se ubicó un 38,8% por debajo del máximo nivel alcanzado en 2011, con u$s39.498 millones.Durante el año 2022 (once meses), las exportaciones argentinas hacia Brasil fueron de u$s11.536 millones, lo que se tradujo en un incremento del 7,9% respecto a 2021. Los principales productos exportados fueron vehículos para transporte de mercancías con carga máxima menor o igual a 5 t, que representó el 19,3%, trigo y morcajo, con el 10,7%, y vehículos para transporte de personas de cilindrada mayor a 1000 cm3 y menor o igual a 1500 cm3 (7,6% del total).Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil fueron de u$s14.882 millones en 2022, un 33,0% inferior al valor registrado el año anterior (once meses). Entre los principales productos importados se destacaron los vehículos para transporte de personas de cilindrada mayor a 1500 cm3 y menor o igual a 3000 cm3 (4,5% del total), vehículos para transporte de personas de cilindrada mayor a 1000 cm3 y menor o igual a 1500 cm3 (3,8% del total) y aglomerados de hierro por proceso de “pelletización” con el 3,7% del total.La balanza comercial con Brasil resultó deficitaria para Argentina en u$s3.346 millones durante 2022, lo que implicó un aumento del 568,5% en términos interanuales, considerando los datos a once meses. Los últimos años con superávit comercial en el intercambio entre ambos países son 2019 y, el anterior, 2002. El máximo déficit bilateral desde el año 1993, fue alcanzando en 2017, cuando ascendió a u$s8.563 millones. Este registro se explica por el fuerte aumento de importaciones y el débil avance de exportaciones durante ese año.Es importante destacar que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para el tejido productivo argentino.