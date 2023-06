Etcheverry, imparable: avanzó a cuartos en París

“No caigo, en serio. Recibí mucho aliento durante toda la semana, hubo un montón de gente que me escribió, y estoy contento de compartirlo con la gente, vengo jugando el mejor tenis de mi vida, me siento espectacular...”, expresó Tomás Etcheverry en el court Suzanne Lenglen, no bien terminó un nuevo “trámite” en su indetenible andar en Roland Garros. El platense, de 23 años y N°49 del ranking de la ATP, le ganó al japonés Yoshihito Nishioka (N°33) por 7-6 (8), 6-0 y 6-1 en 2h 04m de juego y avanzó por primera vez en su carrera a los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada, en el que está brillando como nunca: aún no cedió un solo set en el torneo. El próximo obstáculo, en busca de las semifinales, será el alemán Alexander Zverev (N°27).