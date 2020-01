Exfutbolista de Juventus fue atacado a tiros y simuló su muerte para sobrevivir

El exdelantero del seleccionado serbio, Real Sociedad, Juventus y Lazio, entre otros, fue atacado por un hombre que lo esperaba a metros de su casa en el barrio Glyfada de Atenas.

"Un hombre con ropa y sombrero negro salió de un automóvil y me disparó una vez. Me caí y él se fue. No sé nada más, no tengo nada personal con nadie y no estoy involucrado en ninguna actividad ilegal", relató Kovecevic a la policía griega, según los medios locales.

Según las primeras investigaciones, el auto utilizado por el ataque era robado, luego apareció incendiado y también se encontró la pistola Glock con la que se efectuó el disparo, además consideran que si bien fue planeado no tenía como objetivo asesinar a Kovacevic.

El exdelantero está internado por precaución pero ya está fuera de peligro y solo presentó lastimaduras en la rodilla y la muñeca.