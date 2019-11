Explotó el prototipo de nave interplanetaria de Elon Musk

El Mk1 no soportó a la presión a la que fue sometido y estalló por los aires. El fundador y CEO de la compañía aseguró que el fallido prototipo no será reparado y que directamente pasarán a trabajar sobre el diseño Mk3.

"El propósito de la prueba de hoy era presurizar los sistemas al máximo, por lo que el resultado no fue completamente inesperado. No hubo heridos ni es un serio revés" aseguraron los voceros de SpaceX en un comunicado, que agrega: “Mk1 sirvió como un buscador de ruta de fabricación valioso, pero el diseño de vuelo es bastante diferente. La decisión ya se había tomado para no volar este vehículo de prueba y el equipo se centra en las construcciones Mk3, que están diseñadas para la órbita".

La visión de Musk consiste en una nave espacial, Starship, que transporte por el espacio a 100 pasajeros. La misma podría viajar a la Luna, Marte o otros destinos.

Los ingenieros de SpaceX ya se encuentran trabajando en los prototipos Mk2 y Mk3. En los planes iniciales, prevé llegar a la superficie Lunar en 2022 como parte del Programa Artemisa de la NASA.