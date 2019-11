Explotó Tinelli: "Los jugadores tienen que dejar el alma en cada partido"

El dirigente asumió que la actual Comisión Directiva deberá "aprender de los errores y corregirlos" pero también llamó a los técnicos a "morir por dirigir estos colores" y a los jugadores a "dejar el alma en cada partido" para superar la preocupante realidad futbolística.

San Lorenzo comenzó la Superliga en curso como puntero e invicto durante las cinco primera fechas pero desde la sexta jornada hilvanó seis derrotas en siete jornadas, las últimas cuatro de manera consecutiva, lo que precipitó la renuncia de Juan Antonio Pizzi, quien había vuelto al club a mediados de año.

"Sin lugar a dudas, este es el momento más difícil de San Lorenzo desde que asumimos allá por 2012. Y estos son los momentos donde más fuerza tenemos que tener y más unidos debemos estar", sugirió el conductor televisivo frente al molestar que impera entre socios e hinchas de la institución.

"Necesitamos que todos los cuervos apoyen, no a esta CD sino al equipo de fútbol en general. De esta salimos fortalecidos y más unidos que nunca. Aquellos que no estén convencidos que den un paso al costado, sean directivos, jugadores o técnicos", exigió.

"Nosotros como directivos tenemos que aprender de los errores y corregirlos, los técnicos tienen que morir por dirigir estos colores y los jugadores deben dejar el alma en cada partido. El que crea que no puede, no debe o no está a gusto por lo que sea, no tiene que estar en el club", apuntó.

San Lorenzo, cuyo pasivo se acerca a los 30 millones de dólares según la oposición, retrocedió al 15° lugar de la Superliga, la única competencia que disputa esta temporada, y en la siguiente, además de no participar en torneos internacionales, comenzará con un bajo promedio (hoy es el cuarto peor contando a los equipos que pierdan la categoría a mediados de 2020).

"Desde el 2012, nos quedamos en Primera, ganamos un campeonato de Liga, salimos campeones de la Libertadores, campeones de la Supercopa Argentina y fuimos hasta hace un par de años el mejor promedio de la Superliga", recordó Tinelli, confiado en superar la crisis actual.

"¡Vamos San Lorenzo! El sábado reventemos el Nuevo Gasómetro ante Argentinos Juniors en paz y alentando fervientemente al equipo, que entre todos vamos a dar vuelta esta historia", arengó.

Tras la salida de Pizzi el jueves pasado, el equipo fue dirigido interinamente por Diego Monarriz en la derrota con Independiente en Avellaneda anoche y todo apunta a que el miércoles próximo asumirá el plantel Néstor Gorosito, que mañana afrontará su último partido con Tigre ante Villa Dálmine por la Primera Nacional.

"Pipo" evitó referirse a la posibilidad de volver a Boedo y aseguró que sólo está "metido" en su tarea como entrenador del club de Victoria.

Gorosito surgió como primera opción, pero la filtración de un audio de WhatsApp con su voz, donde dio a entender que tenía acordada su vuelta a Boedo, generó un disgusto en los hinchas de Tigre, quienes se manifestaron en las redes sociales y foros.

"Pipo" es uno de los ídolos de San Lorenzo ya que brilló como jugador con los ciclos en 1988-1989, 1992-1993 y 1996-1999 y lo dirigió en la temporada 2003-2004.

Su contrato con Tigre no especifica una cláusula de salida y San Lorenzo deberá resarcir económicamente al club de Victoria en caso de concretar el regreso de Gorosito, quien consagró campeón al "Matador" por primera vez en su historia con la obtención de la Copa de la Superliga 2019 ante Boca, a pesar de que ya había descendido.