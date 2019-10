Fábrica militar de aviones vuelve a facturar tras cumplir 92 años

El dinero para el funcionamiento y sostén logístico de la planta salía siempre de una única ventanilla, el Estado, en definitiva del bolsillo de los contribuyentes. La gestión actual diversificó la matriz del negocio se lograron contratos con empresas privadas entre ellos, la firma de un convenio con el líder mundial en mantenimiento de aeronaves Etihad Engineerting, mediante el cual FAdeA comenzó a brindar servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves comerciales de las series Airbus 320 y Boeing 737 (Latam, JetSmart, Flybondi, Norwegian) y el contrato con el Grupo Nordex para armar e integrar estructuras llamadas “nacelles” destinadas a aerogeneradores eólicos. Este negocio recuperó galpones –donde se lleva adelante la integración de más de 1.000 piezas para los nacelles- que estaban literalmente abandonados. Hubo que invertir cerca de 100 millones de pesos en acondicionar maquinaria y puentes grúa que dio trabajo a pymes cordobesas. No todo son rosas, la apuesta de colocar el Pampa III en mercados regionales requiere de un esfuerzo financiero adicional en una versión del avión con radar. El sensor es un instrumento básico si se quiere ser competitivo en un nicho, el entrenamiento avanzado, donde el Pampa tiene ventajas por su bajo costo de operación, menos de 1500 dólares la hora de vuelo. La promoción de la aeronave en vuelo es otro capítulo que la fábrica y el ministerio de Defensa aún no contemplaron. Dos exposiciones regionales son clave para el vareo del avión: la Feria Aeroespacial de México (FAMEX) y la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE) de Chile, esta última arranca en marzo y no hay gestiones de participación.