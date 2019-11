Fabricantes

Con la estrategia Nueva Volkswagen estamos viviendo la transformación más importante donde la innovación y la tecnología son pilares fundamentales. Dicha estrategia va más allá del cambio de identidad visual y logo que verán aplicado en Argentina en 2020, sino que se trata de una transformación cultural en la buscamos permanentemente ser una empresa más ágil, digital, eficiente, más humana y orientada al cliente. Por lo tanto continuaremos reforzando nuestra estrategia de ventas para mantener el liderazgo en el país, renovando la gama de productos más amplia en el mercado para cubrir las expectativas de todos nuestros clientes y preparándonos para la movilidad eléctrica. Asimismo, ampliaremos al 100% de nuestra red el formato de concesionario digital – DDX– revolucionando la manera de compra y venta de vehículos en el país, y continuaremos con la ejecución de nuestras inversiones de u$s800 millones para inaugurar la nueva planta de pintura, con tecnología única en el país, lanzar el primer SUV producido localmente (Proyecto Tarek) y la producción de la nueva caja de velocidad MQ 281, de 6 velocidades, 100 % para exportación.

1.jpg

Gabriel López, presidente de Ford Argentina

Haciendo un balance del 2019 consideramos que fue un año complejo dada la volatilidad macroeconómica, la cual impactó fuertemente en el negocio con una baja significativa en el mercado doméstico y afectó los niveles de producción. En este contexto, continuamos implementando nuestro plan estratégico de transformación para fortalecer Ford en Argentina en el largo plazo con el lanzamiento de nuevos productos clave, como por ejemplo el Mondeo Híbrido, la renovación de la Ranger y el lanzamiento de Ranger Raptor, F-150 y F-150 Raptor. Asimismo, ya confirmamos el lanzamiento del Territory para el 2020, año que será muy desafiante desde el punto de vista del mercado interno, en el cual esperamos un volumen algo menor al de 2019. Por otra parte, confiamos en que el mercado brasilero continúe su proceso de crecimiento gradual que permita amortiguar el impacto en la producción, dado que destinamos alrededor de 70% a la exportación. Respecto de proyectos de la compañía, continuaremos ofreciendo novedades de productos innovadores en segmentos clave para de satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes y continuar fortaleciendo nuestra posición en Argentina. Por último, creemos que para el 2020 será clave estabilizar la macroeconomía para reducir la inflación y la tasa de interés, lo cual contribuiría a impulsar el nivel de actividad local. Desde el punto de vista industrial, dado nuestro perfil netamente exportador, para lograr un crecimiento sostenible en el largo plazo es fundamental trabajar en la mejora de los factores estructurales que afectan la competitividad y abrir nuevos mercados. Puertas adentro de Ford, todos nuestros esfuerzos están dedicados a mejorar la competitividad de Planta Pacheco para consolidarla como un importante hub de producción regional.

1.jpg

Federico Ovejero, Vicepresidente de General Motors para Argentina, Paraguay y Uruguay

En 2019 cumplimos 17 años consecutivos de liderazgo en Sudamérica y estamos ejecutando un plan de lanzamientos de productos innovadores y con un gran contenido tecnológico que nos permitirán mantener este liderazgo. Para el mercado argentino, vemos un escenario complejo, pero confiamos en que, pasadas las elecciones, disminuirá la incertidumbre del mercado y se recuperará gradualmente la senda del crecimiento. Con este escenario en mente, estamos trabajando para convertir productos como el nuevo Cruze y el nuevo Onix en líderes de su segmento, siendo ambos los primeros vehículos en el país en ofrecer conectividad de wifi. También seguimos adelante con la inversión de u$s300 millones en nuestra planta en la provincia de Santa Fe para producir un nuevo modelo a partir del 2021.

Desde principios de año, y en conjunto con el resto de la cadena, desde ADEFA hemos venido trabajando en una visión conjunta sobre el sector al 2030. Con metas y objetivos claros y con acciones bien definidas que nos permitan lograrlos. Estas acciones contemplan, entre otras, varias medidas tendientes a mejorar nuestra competitividad y para reducir la brecha que tenemos respecto de México y Brasil, los otros dos grandes fabricantes de automóviles de la región. Esto nos permitirá, por un lado, recuperar mercado interno, pero más importante aún, incrementar nuestras exportaciones con la consiguiente generación de divisas y puestos de trabajo para el país.

1.jpg

Daniel Herrero, presidente de Toyota de Argentina

La industria automotriz viene transitando un año muy complejo. Para 2020 esperamos un escenario similar, con muchos desafíos por delante. En Toyota estamos convencidos de que todos los actores de la cadena debemos trabajar junto al Gobierno para mejorar en materia tributaria, infraestructura y logística, que es lo que nos quita competitividad y, como consecuencia, capacidad exportadora. En empresas donde la exportación tiene una alta incidencia, los costos productivos son fundamentales para generar nuevos mercados: la competitividad de los productos argentinos es lo que permitirá desarrollar una industria sólida y sustentable. La eficiencia de toda la cadena de valor será otro tema importante, junto con el desarrollo de autopartistas y el equilibrio en la balanza comercial del sector. Más allá de nuestra industria, los problemas estructurales de nuestro país necesitan de un gran acuerdo social. El desafío más importante de la dirigencia argentina será la búsqueda de consensos que permitan trabajar en un proyecto de largo plazo.

1.jpg

Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Automobiles Argentina SA

-Al momento no hay elementos suficientes para prever una rápida recuperación del mercado automotor argentino, por lo que estamos proyectando un mercado en torno de las 400 mil unidades para 2020, en línea con la evolución del mercado actual.

En términos de producción, también estamos manejando números conservadores y semejantes a los del corriente año, o sea, entre 300 y 350 mil unidades, sabiendo que los volúmenes de producción esencialmente responden a la evolución de las exportaciones. En ese capítulo, si bien el mercado brasileño está recuperándose, es un crecimiento tenue y los problemas de competitividad de la Argentina, determinan que no se pueda llegar a otros mercados con precios competitivos para ganar cuotas de mercado. No podemos olvidar que la imposición de derechos a las exportaciones y la baja de reintegros para las exportaciones a Brasil –que finalmente el gobierno reinstauró- fueron medidas que afectaron los proyectos de exportaciones incrementales.

Hasta que la nueva administración se haga cargo de la gestión y delinee las líneas directrices de su programa económico, es muy difícil sugerir medidas consistentes para el sector automotor.

Obviamente la estabilidad cambiaria es importante para poder planificar, lo cual también implica no desatender los problemas de inflación crónicos que arrastra la Argentina. Confío que la nueva administración aliente las exportaciones, seguramente eliminando los derechos de exportación y asegurando los reintegros mientras no se cambie el sistema tributario que determina que exportemos impuestos.

Pensando en el mercado interno, supongo que el futuro gobierno trabajará para llevar las tasas de interés a niveles más sensatos, con lo cual el financiamiento podría ser nuevamente un dinamizador de las ventas.

Pero lo importante será contar con un programa económico integral consistente y alcanzar acuerdos sustentables para avanzar en las grandes transformaciones –por ejemplo, confirmando la eliminación progresiva de impuestos distorsivos y avanzando con el acuerdo con la UE- que necesita el país para recuperar competitividad y poder atraer inversiones que generen empleo genuino y de calidad.

1.jpg

Rodrigo Pérez Graziano, director de relaciones institucionales Grupo PSA

Estamos próximos a comenzar un 2020 con muchas expectativas para Groupe PSA, dado que, en términos industriales, estará comenzando una etapa de extrema importancia para nosotros. Será el año en el que, a pesar de atravesar un contexto adverso, nuestros compromisos asumidos a fines del año 2016 y nuestra apuesta industrial en Argentina comenzarán a ver la luz.

En términos industriales, la transformación de nuestra planta de El Palomar constituyó un punto de partida para poder alojar un nuevo producto al nivel de las plantas más eficientes del mundo. En términos de producto, comenzaremos a producir localmente sobre una nueva plataforma que es simultáneamente la referente del Grupo a nivel mundial. Y sobre ella, tendremos también un producto que será lanzado prácticamente en simultáneo en nuestras plantas más modernas. La apuesta fue muy fuerte, y las expectativas también lo son.

A nivel Sector, se avecina un 2020 desafiante producto de un contexto macroeconómico adverso, que requerirá un permanente monitoreo y análisis, que permitan desarrollar e implementar diferentes medidas que posibiliten lograr la recuperación del Sector. El punto de partida será la estabilización del tipo de cambio, tanto para nuestro sector como para toda la economía. Como consecuencia de ello, es fundamental atacar la inflación para finalmente tener tasas adecuadas para el normal funcionamiento de la economía.

Luego, es importante continuar con las actividades que permitan el desarrollo de nuevos mercados, y con la profundización de los mercados con los que ya tenemos acuerdo; para así poder incrementar tanto la producción como la generación de divisas. En ese sentido, es fundamental la eliminación de las retenciones a la exportación e incrementar los reintegros en línea con la carga impositiva que recae sobre la exportación. Si bien conocemos la situación fiscal que atraviesa la Argentina, entendemos que las exportaciones no deben ser penalizadas.

Por otra parte, se debe continuar trabajando en materia tributaria, para reducir la elevada carga que sufren nuestros productos principalmente en el eslabón industrial, donde nos encontramos en condiciones desfavorables cuando queremos competir en el exterior, inclusive en muchos casos, frente a nuestras propias filiales en otras partes del mundo.

Entre otras medidas necesarias para el crecimiento de nuestra industria se encuentra el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, dado que le otorga un elevado peso a la Argentina frente a las decisiones de inversión de la región.

Por último, es necesario alcanzar costos competitivos en materia logística, y finalmente, es importante desarrollar conjuntamente entre el sector público y privado, las medidas necesarias que permitan promover el mercado interno para apoyar el proceso de recuperación.

Cabe destacar, que en el camino hacia la implementación del acuerdo MCS- UE, debemos prepararnos día a día para estar en las mejores condiciones de competitividad posibles.

1.jpg

Luis Fernando Peláez Gamboa, Presidente y Director General Renault Argentina

Este fue un año muy desafiante, los sucesivos cambios drásticos en las condiciones macroeconómicas del país hicieron que tuviéramos que replantear y redefinir planes de acción para adecuarnos a los nuevos escenarios.

Con un mercado que bajó el 50% en relación al año anterior, nuestros esfuerzos se dirigieron a mantener nuestros niveles de participación en el mercado y vamos a terminar este 2019 con más del 14,5 % del mercado local.

En cuanto a la performance comercial en 2019 tuvimos un lugar sostenido de liderazgo en el segmento de SUV y de utilitarios livianos y seguimos en el podio de las marcas más vendidas del país.

En la primera parte del año presentamos el Kwid Outsider, una nueva versión del exitoso modelo de entrada de gama, luego continuamos enriqueciendo nuestra gama de SUV con la presentación de dos series limitadas. Por un lado, en virtud de nuestra alianza con Los Pumas, presentamos el nuevo Renault Duster Los Pumas que sintetiza la garra y pasión que comparten la marca y la selección nacional de rugby. También, gracias a una alianza a nivel global con la marca de audio premium Bose, lanzamos el Renault Captur Bose, un modelo emblema del diseño francés de la marca que ahora suma equipamiento de sonido fuera de serie, especialmente desarrollado para este vehículo. El año termina con una presentación clave para la marca.

Con respecto al futuro, desde Renault seguimos apoyando el trabajo conjunto que venimos haciendo con todas las partes de cadena productiva de nuestra industria, en una agenda con una visión común a 10 años que nos permita preservar la actividad ante los desafíos actuales y generar las condiciones necesarias para posicionarnos con mayor fortaleza frente a la toma de decisiones en la región, competir en igualdad de condiciones en las próximas asignaciones y subirse al desarrollo de nuevas tecnologías”.

A nivel comercial en 2020 tenemos previstos varios lanzamientos que vendrán a seguir enriqueciendo nuestra oferta que se adapta a las necesidades de diferentes clientes.

Nuestra expectativa es aumentar el volumen de producción en nuestra Fábrica Santa Isabel de los modelos Logan, Sandero, Stepway y Kangoo, ya que prevemos un crecimiento moderado del mercado local y de exportación.

1.jpg

Gonzalo Ibarzabal, Presidente de Nissan Argentina

El año 2019 sin duda ha traído retos para toda la economía y para nuestro sector también. Y cuando me refiero al sector, hablo de toda la cadena de valor que suma a los concesionarios, los autopartistas y sus proveedores.

Factores como la baja del consumo y la devaluación, han tenido un impacto importante en la industria automotriz por diversos motivos. Pero si bien este sector, es de los primeros en sentirlo, es también de los principales en recuperarse cuando empiezan a despejarse los nubarrones económicos.

A pesar de ello en Nissan, hemos trabajado duro durante este último año. Ello llevó a alcanzar metas de las cuales debemos estar orgullosos. 2019, por ejemplo, fue el año de consolidación de Frontier, nuestra pickup cordobesa, que se antepuso a todo y siguió adelante con un muy buen desempeño en términos de producto, que se tradujo en el récord histórico de alcanzar un 7.4% de participación de mercado en el segmento de pickups, el pasado mes de septiembre.

A su vez, marcamos un hito en la industria automotriz local: el 18 de julio se lanzó Nissan LEAF, y será recordado como el día de la introducción del primer vehículo de pasajeros 100% eléctrico en la Argentina. LEAF es para nosotros una síntesis del futuro de la movilidad que se cristaliza en la visión de Nissan Intelligent Mobility. Es decir, en la manera en que los autos son conducidos, impulsados e integrados en la sociedad.

Para finalizar, vale decir que para continuar consolidándonos necesitamos también de elementos clave para el desarrollo de nuestro negocio como son la previsibilidad y las reglas de juego claras. Es fundamental también continuar con el trabajo que se viene haciendo con la cadena de valor (Sindicato, Autopartistas, Terminales, Concesionarios) sobre las acciones que deben llevarse adelante para mejorar la competitividad del sector y hacerlo sustentable.

Sabemos que las oportunidades están. En Nissan continuaremos trabajando para consolidar nuestro proyecto de producción local y seguiremos apostando por el crecimiento de este país y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que ello suceda.

1.jpg

Seiji Saito, Presidente de Honda Motor de Argentina

Bajo una nueva estrategia de negocio, las perspectivas de Honda Motor de Argentina para el 2020 apuntarán a

continuar fortaleciendo la producción de la división de motocicletas, a través de una integración local cada vez más fuerte, que nos permitirá ofrecerle a nuestros clientes una gama completa de productos, y así mantenernos como líderes del mercado, posición que hemos recuperado y mantenido durante este último año. Para ello, hemos realizado una serie de inversiones en nuestra planta de Campana, con el objetivo de incrementar la producción de piezas, y seguiremos trabajando en esta línea.

En materia de automóviles apuntamos a reforzar nuestra estrategia de negocio posicionándonos como la marca referente en materia de SUV del mercado local, con nuevos y variados modelos que fortalecen y consolidan nuestra familia de SUV, que se suman a los ya exitosos WR-V y HR-V. Este será el caso de la renovación de la CR-V, con versiones en 4x2 y 4x4, y del regreso al mercado local de la tercera generación de la Pilot, distinguida por sus características de capacidad, tecnología, conectividad y seguridad, pilares de Honda en cada uno de sus productos.

En términos de trabajo en conjunto público-privado, y políticas y medidas que impulsen al crecimiento de la industria, será importante continuar trabajando en incentivos para la producción local, revisar la carga impositiva de la cadena de valor y por supuesto seguir trabajando en políticas y acciones que fomenten la demanda, tanto interna como a través de la generación de acuerdos comerciales con nuevos mercados.

1.jpg

Manuel Mantilla, Presidente & CEO de Mercedes-Benz Argentina

La actual crisis nos encontró en una situación muy sólida. Al no depender sólo del mercado local, y tener una fuerte exportación del utilitario Sprinter a Brasil, la estabilidad de nuestra planta se mantuvo, pese a que el mercado doméstico está un 50% por debajo de 2018. Eso nos ayudó a mantener la planta sin suspensiones y a dos turnos.

Si bien el mercado automotor se ha contraído, seguimos trabajando para continuar liderando todas nuestras unidades de negocios en las que participamos: camiones, buses, utilitarios y autos de alta gama; tal como viene ocurriendo en los últimos años.

Mercedes-Benz está en la Argentina hace más de 68 años, y atravesamos todo tipo de escenarios; en toda nuestra trayectoria, la marca nunca ha dejado de invertir en el país.

Afortunadamente buscamos siempre canales de diálogos permanentes con los gobiernos de turno, a los cuales alertamos sobre los problemas e intercambiamos opiniones para arribar a consensos. Mercedes-Benz trabaja junto a ADEFA las propuestas tendientes a la consolidación y el crecimiento sustentable del sector automotor argentino.

Precisamos de medidas a largo plazo, estructurales, que nos ayuden a ser más competitivos. Buscamos producir con mayor previsibilidad para continuar trabajando en lograr una industria sustentable, competitiva e integrada. Para el futuro, esperamos que el contexto mejore, las variables se ajusten y el mercado interno se recupere de a poco. Seguimos con mucha atención la coyuntura macroeconómica.

En Mercedes-Benz Argentina, continuaremos trabajando a dos turnos de producción en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, en el cual fabricamos camiones, chasis de buses y el utilitario Sprinter.

Con relación a la unidad de negocios Autos, para el año 2020, está previsto presentar las nuevas GLB, GLE y GLA; así como también alguna novedad en el portfolio AMG.

Con relación a la unidad de negocios Vans, nuestra empresa invirtió 150 millones de dólares para el desarrollo de la nueva Sprinter, presentada recientemente. El 70% de lo producido localmente se destina al mercado de exportación.

Con relación a la unidad de negocios Camiones y Buses, además de continuar comercializando el amplio abanico de opciones de camiones Mercedes-Benz, seguiremos con la producción del camión liviano Accelo que se fabrica desde este año en nuestra planta. Además, seguiremos con REMAN, el programa de piezas remanufacturadas que abarca cajas de velocidades y motores compactos. Por otra parte, profundizaremos la nueva unidad de negocios SelecTrucks para la compra y venta de camiones usados.

En resumen, el 2020 se presenta desafiante para todas nuestras unidades de negocios.

1.jpg

Andrés Leonard, CEO de Scania Argentina

El 2019 fue un año muy importante para la marca por la llegada de la nueva generación de camiones, resultado de 10 años de desarrollo e inversiones de más de 2 mil millones de Euros.

Todas las piezas, componentes y detalles de la nueva generación fueron pensados para lograr un producto que superase las expectativas de los clientes.

Los vehículos son aún más robustos, seguros, cómodos, y con el menor costo operativo del mercado.

La nueva generación fue galardonada con el premio International Truck of The Year 2017, cuando se presentó en Europa, y en el mes de octubre recibió el galardón Truck of The Year Latin America 2020, en el marco de la feria de transporte FENATRAN.

En 2020 el objetivo será continuar brindando soluciones a medida de la operación de nuestros clientes, que incluyen no solamente vehículos sino también un completo portafolio de servicios que les permita incrementar la productividad de sus flotas, reduciendo sustancialmente el consumo de combustible y, por consiguiente, el impacto ambiental.

Como referentes en materia de transporte sustentable, Scania continuará impulsando vehículos propulsados con combustibles alternativos, tanto para carga como para transporte de pasajeros.

Creemos que nos espera un 2020 sumamente propicio para la marca. Es sumamente importante incentivar el desarrollo del sector privado, a través de medidas impositivas y crediticias favorables y razonables, y con un marco normativo con reglas de juego claras. Por otro lado, todas aquellas medidas tendientes a favorecer la financiación y el desarrollo de segmentos económicos como el agro, la obra pública, la minería y el petróleo serán sumamente positivas.

1.jpg

Francisco Spasaro, Director Comercial de IVECO Argentina

Actualmente el mercado de los camiones se encuentra ralentizado y desde IVECO Argentina, con una oferta de vehículos desde las 3.5 toneladas de peso bruto vehicular, estamos visualizando un mercado 42% menor respecto al año anterior y 52% menor que el año 2017.

Las perspectivas 2020 están en línea con 2019 y con un comportamiento dispar en los distintos sectores económicos. Las actividades relacionadas a las exportaciones serán el motor de la economía, mientras que para las relacionadas al consumo interno se prevé una baja actividad. Por otro lado, consideramos que el campo y el sector de energía serán claves para el desarrollo económico del 2020.

Desde la firma estamos en una búsqueda constante de generar facilidades a nuestros clientes, ofreciéndole las mejores herramientas financieras, tanto para la adquisición de vehículos como en el servicio de posventa. Esto es gracias a un trabajo en conjunto con nuestra red de concesionarios, la más amplia del país, y con un portfolio de vehículos que cumple con las exigencias de los transportistas.

Por otro lado, nuestra visión más estratégica es nuestro aporte al transporte con vehículos livianos y camiones con emisiones limpias. Es por este motivo que este año iniciamos la comercialización de vehículos a GNC, combustible del que somos líderes en el mundo con más de 20 años de trayectoria a nivel global.

En cuanto a las medidas a evaluar en los próximos meses, deberían estar focalizadas en lograr mayor accesibilidad crediticia y mejores condiciones para el desarrollo de un mercado interno que permita dinamizar la venta de vehículos dedicados a esta fracción del mercado.