Facundo Moyano: "Decir que no hay que discutir nada del sistema laboral es una estupidez"

En ese aspecto sostuvo que “hay que discutir una actualización laboral rubro por rubro. Decir que no hay que discutir nada respecto al sistema laboral es una estupidez” pero remarcó que “no hay que discutir una reforma laboral para perjudicar al trabajador sino una actualización para protegerlo”.

Asimismo añadió que “si vos no discutís el sistema laboral, tampoco podes discutir el sistema previsional, y el gran problema del sistema previsional es que tenemos un 60% de la economía en negro, no registrada”.

En ese sentido cuestionó el mecanismo utilizado por el presidente para avanzar con las modificaciones laborales. “No se tiene que discutir a libro cerrado y al modo Macri. Discutió la reforma laboral pero atacando al sindicalismo, queriendo meter preso a los dirigentes sindicales, echándole la culpa al peronismo de los últimos 70 años de la Argentina, así no se hace política. Hubo una incidencia evidente de la política y los medios en la justicia”, sostuvo.

La era digital trajo consigo innovaciones en el mercado laboral y en particular el capitalismo de plataformas que avanza en todo el mundo de la mano de las aplicaciones de servicios de transporte y envíos. Sobre ello también habló Moyano, quien supo conducir el gremio de Peajes (SUTPA). “No podemos ir en contra de eso, creo que hay que adaptarse, hay que competir con reglas y pedir que existan regulaciones, pero hay que competir porque esto es una cosa que va a estar, más temprano que tarde va a estar porque ya está en el mundo”, opinó el diputado.

Sin embargo remarcó que "hay que pensar un sistema laboral diferente” ya que “si voy con la ley de contrato de estas plataformas para poner a estos trabajadores en regla, posiblemente si hacemos eso se van, si no ya se hubiera hecho".

Por otro lado aprovechó para saludar la actitud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la candidatura presidencial para permitir un armado pluralista del Frente de Todos. “Hay que reconocer que la tuvo el gesto más grande de la política de los últimos tiempos”, apuntó, ya que “dejó lugar a la construcción de muchos que la criticamos de manera fuerte”.

A propósito de esto, Moyano puso como ejemplo que “el primero en criticarla fue Alberto, durante casi 10 años, sin embargo ella toma la decisión de una reconciliación política en la que él sea el que encabece la fórmula y creo que teniendo en cuenta lo que representa un presidente en Argentina, esa es una decisión de total madurez y responsabilidad”.

El diputado también se tomó un tiempo para hablar sobre su relación de idas y vueltas con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien encabeza la lista del Frente de Todos como candidato a diputado nacional. “Son cosas de la política, el electorado también fluctúa, se mueve, las situaciones cambian”, dijo y agregó que “la política es cambiante”.

“Con Sergio tengo una relación de amistad, es un compañero y aparte es un amigo. Pero hubo diferencias políticas, nosotros se las planteamos y en lo particular no creí que fuera a tomar la decisión de acompañar a un frente amplio y de unidad, por eso cuando retomé ese diálogo político con él, le reconocí lo que él me había dicho en 2018: ‘Yo me voy a sentar a hablar con Cristina pero no es el momento’. Y finalmente lo hizo”, señaló.