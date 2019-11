Fantasía y romanticismo: una cantera cada vez más lucrativa

Periodista: A los 26 años llegó a tener publicadas por una gran editorial internacional cinco extensas novelas.

Mercedes Ron: La trilogía “Culpables” y la bilogía “Enfrentados”, pero en realidad tengo más. ¿Extensas? Me gusta que los libros sean gorditos. Yo empecé a leer novelas bastante tarde, a los catorce, pero me las tragaba. Leía las de fantasy y románticas. En dos días las terminaba. Mi madre me decía, “Mercedes que te duren un poquito más los libros porque me voy a arruinar”. Ahí me dije: por qué no escribo mis propias historias, las que quiero leer. Así salió la primera novela, que es de fantasy y amor. Está en Wattpad, en la plataforma, son dos partes, “Aleación” y “Ruptura”. Hoy me parece que es una mezcla de “Harry Potter” y “Crepúsculo”. Hay muchos escritores en Wattpad que hace fanfiction, toman personajes de otros libros, parecidos a Harry Potter, por ejemplo, y les inventan nuevas historias. Otros continúan películas o historias de personas conocidas y le cambian el nombre. A mis novelas “Aleación” y “Ruptura” las terminé junto con el colegio, y ahí empecé a escribir algo distinto, la serie “Culpables”. A los veintidós años no sabía qué hacer con mis libros. Los había mandado a concursos y no habían ganado. Había buscado publicarlos, pero todas las respuestas eran iguales, sos tan joven, tenés que esperar. Hay gente que edita por su cuenta y pone los libros en Amazon; yo los subí a Wattpad. Quería tener la opinión de alguien como yo que me leyera. Mi suerte era que tenía los libros terminados. Subí un capítulo por vez, eso hizo que la gente se enganchara rápido. Me fue bien. Empecé con unos mil lectores y después fueron cada vez más. De “Culpables” sólo tenía una novela, “Culpa mía”. La gente quería más, y así escribí “Culpa tuya” y “Culpa nuestra”, una trilogía. Y con “Culpa tuya” gané uno de los premios Watty.

P.: Los Watty Awards son tres: libro a descubrir, subiendo y popular.

M.R.: Los elige un jurado de Wattpad. Yo gané en la categoría “novela elegida por el público”. En ese momento ya tenía cinco millones de lecturas en Wattpad. Estaba en la “Hot list”. Aclaremos: de lecturas, no de lectores. De gente que entraba a ver, a leer un poco. Aparte están los que cliquean “me gusta”. Yo me decía: ¿qué me falta para que un editor se fije? Y de pronto me llega un mail de Montena. Querían publicar el libro; casi me muero, entraba en Penguin Random House.

P.: La plataforma Wattpad en una década ha sumado 400 millones de historias y 80 millones de usuarios. Hay algo de milagroso en que una novela pase de ahí al papel, a ser un libro que se vende en librerías.

M.R.: O lo que le pasó a Anna Todd, que con su fanfiction “After” inspirada en la banda One Directon llegó al cine. Fue la primera que dio el salto. Wattpad te da un público que te sigue y te ve crecer como escritor. Gente que te comenta tus cosas y se pone orgullosa por lo que lográs. Antes el trabajo del escritor era más solitario, hoy tenés un feedback inmediato. Es genial para quien empieza a escribir. Yo recomiendo que no se lo tome como un borrador. Es mejor subir el libro una vez terminado. Si hay pocos escritores consagrados en Wattpad es porque es un modo distinto de escribir. Que recuerde hay una libro de poemas de Margaret Atwood. Yo escribí “Culpa tuya” al modo Wattpad, subiendo un capítulo por día -como si fuera una telenovela, según mi madre- y no me gustó el resultado, no poder corregir. No volví a subir nada hasta que no tuviera todo revisado, listo. Hay gente que escribe con el celular, yo solo puedo tomar notas, algún diálogo para no olvidarme, la novela sale de la notebook.

P.: Pasó de novelas para “young adult” a “new adult”, con incesto y pasiones fuertes.

M.R.: No confunda a la gente, no hay incesto. La trilogía “Culpables” trata de una relación entre hermanastros que se odian a muerte. Y “Enfrentados” de la hija de un millonario y su guardaespaldas. En un momento de la novela Marfil le pone a Sebastián la película de Whitney Houston y él le dice: ¿ponés eso para algo? Son historias de amor imposible que enganchan sobre todo a los lectores más jóvenes. O, mejor, las lectoras, en Wattpad hay una mayoría de mujeres, tanto lectoras como escritoras. Wattpad es una comunidad literaria en las redes que ayuda en muchos sentidos. A mí me están ayudando a que “Culpa mía” llegue al cine.

P.: ¿Por qué el escenario de “Enfrentados”, “Ébano” y “Marfil” es Nueva York?

M.R.: Cuando terminé la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla me fui a vivir y escribir en Brooklyn. Como suele ocurrir, el escenario me inspiró.

P.: Y a usted, ¿qué autores la inspiraron?

M.R.: J.K. Rowling, Stephenie Meyer, me marcaron mucho. Diana Gabaldon con la saga “Forastera”. Leí a Florencia Bonelli.

P.: ¿Ahora qué está escribiendo?

M.R.: Una trilogía romántica que transcurre en un pueblo campesino de Estados Unidos. Si tuviera que cumplir el pedido de mis lectores, tendría que escribir qué pasó con Tami y Lian, personajes secundarios de “Enfrentados”.