El Gobierno intenta una tregua dentro del Frente de Todos. Hay un punto de acuerdo que une a todos y lo explicó en las últimas horas Gabriel Katopodis. “Macri no sólo fue una amenaza en el 2019, sino que lo es en adelante. No es una hipótesis, ellos están ahí y a la derecha de Trump decididos a llevarse puesto todo”, No es un punto de partida menor para lograr la pax. P. 10