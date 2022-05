FdT en desacuerdo: todos tironean tarifas

No está clara aún la fecha en que se firmará el nuevo cuadro tarifario, tanto para electricidad como para el gas, tras las audiencias públicas de la semana pasada. En Economía creen que aún restan dos o tres semanas para la firma. El tema ya no es económico, sino netamente político. Dependerá directamente de Martín Guzmán llevar adelante ese proceso. El kirchnerismo promete no obstruir el proceso, pero la vigilia será tensa. P. 10