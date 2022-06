Federer confía en poder seguir en 2023

Pero antes será necesario que el antiguo número 1 del mundo, que no compite desde Wimbledon 2021, vuelva a agarrar la raqueta después de haber sido operado el pasado verano europeo por tercera vez en año y medio de su rodilla derecha. “Yo mismo tengo curiosidad por ver lo que va a pasar. Pero tengo esperanzas, ya he recorrido una parte del camino. No estoy lejos. Los tres o cuatro próximos meses serán determinantes”, estimó el tenista helvético.

El icono suizo explicó que “actualmente” pone el acento “en la condición física, asistiendo al gimnasio “cinco o seis veces a la semana”. Pero el tenis deberá aún “esperar un poco”, reconocía.

Federer aspira a realizar su regreso a las pistas en la Laver Cup en Londres (23 al 25 de septiembre) y después en el torneo de su ciudad natal, Basilea, del 24 al 30 de octubre. Federer, ganador de 103 títulos en sus más de 20 años de carrera, sólo jugó seis partidos en 2020 y 12 en 2021. Actualmente es 50º del mundo. El ruso Daniil Medvedev volverá a desplazar al serbio Novak Djokovic del tope del ranking mundial pese a su inesperada caída ante el neerlandés Tim vanRijthoven en la final del torneo ´s-Hertogenbosch. Van Rijthoven, de 25 años y número 205 del mundo, celebró la conquista de su primer título al imponerse con parciales de 6-4 y 6-1 ante Medvedev.