Federer ya deleita a miles de fanáticos argentinos en el Parque Roca

Desde temprano, el recinto comenzó a tomar calor y color con la presencia del público que lo fue colmando lentamente, hasta su lleno total, hecho que ocurrió pasadas las 18, horario oficial del comienzo del evento.

Federer.mp4

El tandilense Juan Martín Del Potro no quiso perderse la segunda visita a la Argentina del suizo Roger Federer, pese a su ausencia por lesión de la exhibición, y se deshizo en elogios al afirmar que no conoció "mejor persona ni deportista" que él.

"Hubiese querido estar ahí, era la situación soñada para volver, pero la rodilla no me ayudó, tengo que esperar un poco más", se lamentó Del Potro, en declaraciones a la televisación oficial del evento organizado por Fénix.

El tandilense primero estuvo en el hotel de Puerto Madero -donde incluso saludó a los fanáticos que estaban en la puerta-, luego se sumó a la clínica para 50 chicos y por último recibió el cariño y ovación de las 15 mil personas al ingresar al court para realizar el sorteo previo al duelo entre Federer y el alemán Alexander Zverev.

Del Potro tuvo que bajarse de la exhibición al no haberse recuperado a tiempo de la lesión en la rótula derecha que lo tiene a maltraer desde hace un año.

"Lo lamenté porque Roger no viene seguido a la Argentina y no era justo para la gente que iba a pagar la entrada de no disfrutar de un espectáculo acorde", afirmó Delpo, quien había sido su partenaire en 2012, su primera visita.

Igualmente, el tandilense no ahorró en elogios para el suizo: "Cualquier palabra queda chica, pero es único, no he conocido mejor persona ni mejor deportista que él". Del Potro no quiso poner plazos en su retorno al circuito profesional y explicó que quiere enfocarse en recuperarse bien de su lesión.

"Ahora no quiero ponerme un torneo como objetivo, lo más importante es rehabilitar la rodilla. si es por mí jugaba en Estocolmo, acá, iría a Australia, pero tengo muchas ganas de jugar al tenis y hacerlo por mucho tiempo", cerró.

1.jpg Tras anunciar que acompañará a la lista de Ameal y Pergolini en las elecciones en Boca, Riquelme visitó a Federer junto con Javier García y Marcelo Delgado, entre otros exjugadores de Boca, en un encuentro del que también participó Del Potro.

Antes del evento, Juan Román Riquelme visitó a Federer, y le regaló una de sus camisetas en señal de agradecimiento, luego de que el suizo lo mencionara en términos elogiosos durante una entrevista.

Riquelme, quien en las últimas horas anunció que integrará la lista opositora de Jorge Amor Ameal en las elecciones que Boca Juniors efectuará el 8 de diciembre, sorprendió al suizo cuando ingresó al vestuario a saludarlo antes del partido. Ambos conversaron por espacio de 15 minutos.

Del Potro, en tanto, tiene una gran relación con el suizo y de hecho iba a ser su oponente original en la exhibición en el predio de Villa Soldati, pero no pudo por la lesión que lo persigue en la rótula derecha.