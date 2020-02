"Tenían muy naturalizadas las peleas, tanto adentro como afuera de boliches", dijo una novia de los rugbiers

Primero explicó que no ve a su pareja desde que sucedió el incidente y agregó: "Estoy muy triste porque conozco a todos los chicos que están presos; También entiendo a la familia del chico que falleció: no me imagino lo que será estar en sus zapatos”.

Tenían muy naturalizadas las peleas, tanto adentro como afuera de boliches" (Novia de uno de los rugbiers acusados) Tenían muy naturalizadas las peleas, tanto adentro como afuera de boliches" (Novia de uno de los rugbiers acusados)

Además, aseguró que con ella “nunca tuvo ningún problema o episodio de violencia” y habló sobre el mensaje que le envió a través desde la cárcel: “Dice que me extraña, que se siente muy mal y que está muy arrepentido porque la pelea se les terminó yendo de las manos”. Luego insistió, como ya lo había hecho en una entrevista anterior, que “los chicos son tranquilos”

Por último, dijo que, según le contó, Lucas sólo intentó separar durante la pelea y que cada uno de los del grupo sabe el rol que tuvo en la pelea. Luego concluyó: “Si Lucas no tuvo nada que ver me gustaría que salga en libertad”.

Pertossi, junto con Máximo Thomsen, son de los más complicados en la causa y eso aumenta con los dichos de uno de los testigos que los marca como los principales agresores. Según su declaración: “Le pisaban y le pateaban la cabeza. Los otros le pegaban piñas por todos lados a Fernando. El que dijo ‘quedate tranquilo que a este me lo llevo de trofeo’ fue Thomsen”.

Por otro lado, según los peritajes de los celulares de 9 de los 10 acusados habría imágenes donde se ve como los rugbiers atacaron a Fernando. Así lo indicó el abogado de la familia del joven asesinado, Fernando Burlando, quien sostuvo que se trata de "un hallazgo insultante a la vida".