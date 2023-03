Acciones argentinas ganan hasta 6% en Wall Street; baja el riesgo país por primera vez en 4 jornadas.

En la bolsa de Nueva York, los papeles de empresas argentinas operan con subas moderadas. Se destacan los avances de Vista Energy (+6%); de IRSA (+3,2%); de Supervielle (+2,9%); y de YPF (+2,9%).

Informate más - Seguí el precio del dólar blue, oficial, CCL y MEP en Argentina

En tanto, el S&P Merval de BYMA subía 2,3%, a 224.341,89 unidades. El índice líder viene de acumular una baja del 1,1% durante la semana pasada.

La semana pasada, el Gobierno anunció un canje de bonos al que deben adherir los entes públicos para entregar títulos dolarizados a cambio de otros pesificados en un intento por descomprimir el mercado alternativo de cambios.

"Con un clima externo cauteloso de fondo, y una incertidumbre política y económica local que se viene acentuando, es que los activos domésticos continúan viéndose presionados en sus cotizaciones, dado que los operadores van desplegando en el actual complejo contexto tácticas defensivas donde se prioriza espacialmente la preservación de capital", dijo el economista Gustavo Ber.

Bonos y riesgo país

En renta fija, los títulos soberanos mostraban mayoría de verdes en el inicio de la jornada financiera en Nueva York, con subas en los Globalaes que llegaban hasta el 0,5% (GD46). Pero en la bolsa porteña, se observaban mayoría de retrocesos.

En ese marco, el riesgo país argentino, medido por JP Morgan, bajaba por primera vez en cuatro días, al ceder 0,7% a 2.530 puntos básicos, tras tocar un máximo desde el 7 de noviembre último (2.549 puntos).

Las escasas reservas del Banco Central (BCRA), una alta inflación, que supera el 100% interanual, y un elevado déficit de las cuentas públicas son temas que preocupan a los inversores.

El reciente canje de bonos dolarizados "no es una medida beneficiosa ni un desastre que nos conduce al abismo", dijo en declaraciones radiales el economista Rodolfo Santangelo y señaló que "con esta medida podés bajar la brecha (cambiaria), pero unos días. Acá el tema no es quién vende los bonos, el tema es quién lo compra. El problema del mercado de capitales es de demanda, no de oferta".

"El impacto de la medida en el corto plazo no fue bienvenido. En los bonos pagaderos en moneda extranjera con vencimientos en 2030 la caída del precio fue mayor al 4% mientras que los precios de los dólares financieros retrocedieron cerca de 3%, ante la expectativa de una mayor presión vendedora", dijo la consultora EcoGo.

"Sólo como conjetura, el Gobierno podría estar sembrando semillas para un eventual desdoblamiento cambiario, dentro del paquete de medidas que acaban de conocerse", estimó Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea.

"Comparando las tasas de Rofex (mercado de futuros) actuales con la inflación y tasa de política monetaria, creemos que las tasas pueden seguir subiendo en el corto plazo si continúan en un sendero de 'overshooting' en la medida que sigan conociéndose datos desalentadores", dijo Delphos Investment. "Sin embargo, si el equipo económico logra domar la macro, estas tasas implícitas lucen altas pero la incertidumbre actual y los potenciales malos datos de inflación de marzo llevan a que la prudencia domine la escena", señaló.