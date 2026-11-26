Los balances del tercer trimestre expusieron una marcada divergencia entre la expansión del sector energético y las dificultades de los bancos y la industria para recomponer su rentabilidad. Tras el fuerte castigo bursátil de las acciones argentinas, los analistas explican qué riesgos descuentan las actuales valuaciones y dónde identifican las mayores oportunidades de inversión de cara a 2027.

La temporada de balances del tercer trimestre expuso el contraste entre la expansión del sector energético, las dificultades de la banca y la recuperación desigual de la industria argentina.

La temporada de balances del tercer trimestre de 2026 de empresas del mercado local llega a su fin en medio de una de las mayores correcciones de las acciones argentinas de los últimos años . Desde enero, el MSCI Merval acumula una caída superior al 30% en dólares, mientras que los ADRs registran en Wall Street pérdidas de hasta el 60,5%. En este contexto, los resultados corporativos permiten evaluar hasta qué punto el castigo bursátil responde a un deterioro de los fundamentos empresariales o a un incremento de los riesgos que enfrenta la economía argentina.

Ante este panorama, los balances dejaron en evidencia una marcada divergencia sectorial. Mientras que la expansión de Vaca Muerta y los cambios regulatorios impulsaron la rentabilidad de las compañías energéticas, el estancamiento del crédito y la debilidad de la demanda interna condicionaron el desempeño de los bancos y las empresas industriales. Sin embargo, ni siquiera las compañías que lograron mejorar sustancialmente sus resultados quedaron al margen de la ola de ventas en el mercado bursátil.

En este escenario, la caída de las cotizaciones y la compresión de los múltiplos de valuación reconfiguraron el panorama de inversión de cara a 2027 , un año que estará atravesado por la incertidumbre electoral y los desafíos del financiamiento externo.

En diálogo con Ámbito , especialistas en el mercado local de acciones de Banco Mariva, Balanz y Aldazabal y Cía. analizaron qué revelan los últimos balances sobre la economía argentina, qué riesgos están descontando las actuales valuaciones y en qué empresas identifican las mejores perspectivas de crecimiento y oportunidades de inversión.

"El balance de los resultados corporativos del tercer trimestre fue heterogéneo, con una marcada divergencia entre las compañías vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y aquellas cuya rentabilidad depende en mayor medida de la evolución de la actividad económica doméstica", explicó a este medio Agustín Pacheco, analista de renta variable en Banco Mariva y especialista en el mercado bursátil local.

Esta diferencia se advierte con claridad en los balances de las principales petroleras del país. En el caso de YPF, el crecimiento de la producción y los mayores precios internacionales del crudo contribuyeron a que la compañía alcanzara el segundo EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) trimestral más alto de su historia, con u$s2.503 millones, un 84,4% más que un año atrás.

La mejora de los resultados también se reflejó en su posición financiera: generó un flujo de caja libre de u$s901 millones y redujo su ratio de deuda neta sobre EBITDA a 0,8 veces. Algo similar ocurrió en Vista Energy, donde el aumento del 33% interanual de la producción estuvo acompañado por un crecimiento del 78% en su EBITDA.

Si bien ambas compañías se beneficiaron de los elevados precios internacionales del crudo, Pacheco atribuyó buena parte de la mejora a factores estructurales, como el crecimiento de la producción no convencional, las eficiencias operativas y la ampliación de la capacidad exportadora.

La expansión de Vaca Muerta impulsó el crecimiento de la producción, la rentabilidad y la capacidad de exportación de las principales petroleras argentinas.

Mientras que el crecimiento de la producción y las exportaciones impulsó los resultados de las petroleras, los cambios regulatorios explicaron buena parte de la mejora en el negocio eléctrico. Un ejemplo de esta situación es Pampa Energía, cuyo EBITDA creció un 23% interanual, con un incremento del 33% en el segmento de generación eléctrica, beneficiado por la desregulación del mercado mayorista.

En el caso de las empresas de servicios públicos regulados, la recomposición tarifaria permitió mejorar los resultados, aunque sin grandes sorpresas respecto de las expectativas del mercado, según Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo de Balanz.

En el sector bancario, en cambio, la recuperación de la rentabilidad volvió a encontrar dificultades. Las ganancias de Galicia y BBVA retrocedieron un 16% y cerca de un 58%, respectivamente, frente al trimestre anterior. Pacheco explicó que la disminución de las tasas activas y los menores rendimientos de los activos ajustados por CER presionaron los márgenes financieros, en un contexto en el que el crédito en pesos tampoco logró recuperar su dinamismo.

Para comprender el deterioro del negocio bancario, Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., se remontó a la eliminación de las LEFI en julio de 2025 y a las tensiones derivadas del proceso electoral. La volatilidad de tasas que generaron estos acontecimientos "impactó de lleno sobre el sector y frenó una dinámica que hasta ese momento mostraba una recuperación sostenida", según el analista. Desde entonces, los préstamos en pesos al sector privado permanecen prácticamente estancados en términos reales.

Si bien la morosidad del sistema financiero descendió al 7,5% en septiembre, Pacheco advirtió que parte de la mejora observada en algunos bancos responde al castigo contable de créditos previamente provisionados, por lo que todavía es prematuro hablar de una normalización de las carteras.

La rentabilidad de los bancos continúa bajo presión, pese a las primeras señales de estabilización de la morosidad, que descendió al 7,5% en septiembre.

La dificultad para recomponer los márgenes también quedó de manifiesto en los balances industriales. En el caso de Ternium, el crecimiento del 3% interanual en los despachos de acero no fue suficiente para evitar una caída del 9,7% en su resultado operativo.

Loma Negra, por su parte, registró una contracción real del 3,2% en sus ingresos y del 6,7% en su EBITDA. Entre las compañías que lograron mejorar sus resultados fuera del sector energético, Pacheco destacó a Telecom Argentina, cuyo EBITDA creció un 37% interanual en dólares, acompañado de una mejora en sus márgenes y en la generación de caja.

"En definitiva, estamos observando una economía que avanza a distintas velocidades. Los sectores exportadores y aquellos beneficiados por cambios regulatorios muestran una dinámica favorable, mientras que las compañías más expuestas al consumo, al crédito y a la inversión doméstica todavía enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de rentabilidad", concluyó Pacheco.

El castigo bursátil y las valuaciones que dejó la corrección

La mejora de los resultados corporativos de varias empresas argentinas no encontró su correlato en las cotizaciones bursátiles. El MSCI Merval acumula una caída del 26,8% en dólares durante el último mes y del 31,3% en pesos en lo que va del año.

"La corrección de las acciones argentinas responde, en gran medida, a una suba del riesgo país, más que a un deterioro generalizado de los fundamentos corporativos", explicó Pacheco.

Sin embargo, las razones detrás del castigo difieren entre sectores. Mientras que la caída de las acciones bancarias estuvo acompañada por una recuperación de la rentabilidad inferior a la esperada, el retroceso de las energéticas coincidió con una mejora de sus resultados y perspectivas de crecimiento.

La combinación de menores cotizaciones y mayores ganancias operativas provocó una fuerte compresión de las valuaciones del sector energético. Según Pacheco, el múltiplo que relaciona el valor de las empresas con su EBITDA estimado para 2026 (EV/EBITDA) llegó a ubicarse en 2 veces para YPF, 2,8 para Vista, 3,8 para TGS y 3,9 para Pampa Energía.

En el sector bancario, algunas entidades llegaron a cotizar por debajo de su valor libro. No obstante, Fernández advirtió que "los precios tampoco están tan baratos como para sugerir que el downside es limitado".

Entre los factores que podrían profundizar el castigo bursátil, Pacheco señaló la incertidumbre electoral de cara a 2027 y la persistencia de elevadas tasas de interés internacionales. El impacto de estos riesgos no se limita al sector bancario, sino que también alcanza a compañías como YPF, Pampa Energía y TGS, cuyos ambiciosos proyectos de expansión requieren financiamiento en condiciones competitivas.

"Un incremento del riesgo país no solamente reduce el valor presente de sus flujos futuros, sino que también encarece el financiamiento necesario para materializarlos", explicó el analista.

Una política monetaria más restrictiva de la Fed, bajo la conducción de Kevin Warsh, podría presionar al alza el riesgo país y encarecer el financiamiento externo de las empresas argentinas.

Qué acciones argentinas presentan las mejores perspectivas para 2027

Pese a la incertidumbre económica y electoral, los analistas coinciden en que la expansión productiva del sector energético ofrece perspectivas favorables de crecimiento. Según Ezequiel Fernández, de Balanz, las compañías de petróleo y gas cuentan con oportunidades de expansión y capacidad para sostener márgenes saludables bajo distintos escenarios del mercado energético internacional.

En este sentido, Pacheco destacó la combinación de crecimiento estructural, exposición a ingresos en dólares y valuaciones atractivas tras la reciente corrección bursátil.

Entre las petroleras, el analista identificó a YPF como una de las compañías con mayor potencial. Estima que su EBITDA alcanzará los u$s10.000 millones en 2026 y superará los u$s11.000 millones en 2027, favorecido por la concentración de inversiones en Vaca Muerta, la desinversión de activos no estratégicos y la reducción del endeudamiento. A ello se suma la ampliación de la capacidad exportadora que permitirán los proyectos Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG.

La expansión de YPF en Vaca Muerta y los proyectos de infraestructura para exportar petróleo y gas apuntalan sus perspectivas de crecimiento y rentabilidad para 2027.

Si bien Vista Energy también presenta bajos costos de extracción, elevados márgenes operativos y perspectivas favorables de crecimiento, Pacheco encuentra mayor valor relativo en YPF.

En el caso de Pampa Energía, las oportunidades de crecimiento exceden al negocio petrolero. Además del desarrollo de Rincón de Aranda, el analista estima que la desregulación del mercado eléctrico podría aportar u$s120 millones adicionales de EBITDA anual, sin requerir inversiones significativas en generación.

A más largo plazo, destacó el proyecto Fértil Pampa, que contempla una inversión de u$s2.700 millones para construir en Bahía Blanca la mayor planta de urea de América Latina, cuya entrada en operación está prevista para fines de 2029.

La iniciativa permitirá transformar el gas natural de Vaca Muerta en un producto de mayor valor agregado y comercializable internacionalmente. Según Pacheco, la integración de Pampa en la producción de gas y electricidad, la cercanía con Brasil y los beneficios fiscales del RIGI constituyen sus principales ventajas competitivas.

El analista estima que el proyecto podría generar un EBITDA anual de u$s650 millones, con un margen cercano al 65%. Sin embargo, su construcción presionará temporalmente la generación de caja y el endeudamiento de Pampa, un riesgo que también enfrenta TGS ante sus proyectos de ampliación de la infraestructura de transporte y procesamiento de gas.

Fuera del sector energético, Pacheco destacó a Telecom Argentina, donde las sinergias derivadas de la integración de Telefónica podrían alcanzar los u$s365 millones anuales, con mejoras en la eficiencia operativa que, a su juicio, todavía no están plenamente reflejadas en su valuación.

La integración de Telefónica podría generar sinergias por u$s365 millones anuales para Telecom Argentina, un potencial de mejora que, según los analistas, aún no se refleja plenamente en su valuación bursátil.

En el sector bancario, el potencial de recuperación bursátil está más condicionado por la evolución macroeconómica y política. Fernández identificó un margen significativo de revalorización tanto en los bancos como en los servicios públicos regulados ante un resultado electoral favorable al mercado en 2027.

Sin embargo, Ammiel Pardo, de Aldazabal y Cía., advirtió que "por el momento, no identificamos drivers claros que permitan anticipar una aceleración significativa de la actividad en los próximos meses".

Pese a ello, consideró que "la fuerte corrección acumulada por las acciones bancarias durante los últimos meses abre oportunidades para inversores con un mayor apetito por el riesgo", aunque no descartó que la volatilidad persista y las cotizaciones continúen a la baja.

Dentro del sector, Pacheco destacó a Banco Macro por su posición de capital, rentabilidad relativa y perfil de riesgo crediticio, mientras que identificó potencial en Galicia por las sinergias derivadas de la integración de HSBC y las primeras señales de mejora en la calidad de la cartera.

Banco Macro se destaca entre las acciones bancarias por su solidez patrimonial, rentabilidad relativa y perfil de riesgo crediticio, en un contexto de incertidumbre económica y electoral.

"De cara a 2027, creemos que será especialmente importante diferenciar entre aquellas compañías cuyo crecimiento depende de una mejora del contexto político argentino y aquellas que cuentan con catalizadores propios para incrementar sus resultados, incluso en un escenario local más desafiante", concluyó Pacheco.