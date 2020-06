ADRs se hunden hasta 12,6% y bonos caen hasta 6% por tensión en negociaciones de deuda

La tensión entre Argentina y los bonistas creció el miércoles a la noche luego de que las dos partes se mostraran inflexibles en la negociación para reestructurar la deuda externa del país.

En consecuencia, los ADRs argentinos (American Depositary Receipts, por sus siglas en inglés) que operan en Wall Street respondieron con fuerte tónica bajista, extendiendo las pérdidas de las últimas jornadas. Así, las acciones del Grupo Supervielle perdían un 12,6%, las de Corporación América, 10%, las de Edenor, un 8,6%, y las de Central Puerto, un 8,1%.

Frente a ello, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) se derrumbaba un 5,4% hasta las 38.278 unidades. Las Supervielle lideraban las bajas, con una merma del 10,4%. A su vez, los papeles de Edenor caían un 9%, y los de Cablevisión, un 7,5%.

El Gobierno hizo ajustes a su oferta de deuda (elevó el valor presente neto de la misma a u$s50, con algunos anabólicos, como un cupón atado a las exportaciones), pero no fueron suficientes para aumentar el apoyo de los tenedores de bonos y un grupo de acreedores clave advirtió el miércoles que las conversaciones habían fracasado.

El grupo de bonistas "Ad Hoc", que incluye entre otros al fondo BlackRock, advirtió que debido al fracaso en las negociaciones con el Gobierno estaba analizando "todos los derechos y recursos disponibles".

Más allá de esta amenaza, el analista de Research For Traders, Sebastián Maril, recordó que a BlackRock, el fondo más grande con activos por u$s5 billones, "no le gusta litigar". "No ha iniciado demanda judicial por incumplimiento de contrato (default) en años. En cambio, Elliott, de Paul Singer, solo a Argentina le metió más de 20 demandas. No cerrar acuerdo con BlackRock es un grave error", indicó.

Por otro lado, el Gobierno emitió el miércoles un comunicado en el que decía que los ajustes que propusieron los acreedores "son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita" el país.

Según los cálculos del Citi, la brecha en el valor presente neto de la propuesta de Argentina y la de los acreedores es de unos 5 a 6 puntos.

"Dado el progreso logrado en las semanas anteriores y la gravedad de la situación, las partes pueden encontrar una forma de cerrar la brecha de 5 centavos y evitar un incumplimiento desordenado y contencioso", remarcó Goldman Sachs el jueves en un reporte. "Pero los riesgos para este resultado definitivamente han aumentado", remató.

El Gobierno mantiene su argumento de que el análisis de sostenibilidad de la deuda demostró que el país no está en condiciones de pagar más. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el acreedor más importante del país, apoyó en reiteradas oportunidades esa postura.

En los mercados internacionales, para colmo de males, Wall Street operaba con bajas de hasta 0,6%, en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera producida por el impacto del coronavirus en la economía global.

Bonos y riesgo país

Con todo este panorama, el indicador de riesgo país realizado por el banco JP.Morgan rebotaba un 4,1% y cotizaba a 2.646 unidades, ya que los principales bonos argentinos en dólares registraban mermas en algunos casos del 6% (DICAD).

En tanto, los títulos en pesos registraban tendencia mixta con subas de hasta 1,1% y pérdidas de hasta 2,4%.

El miércoles el Gobierno no renovó los convenios de confidencialidad firmados con los acreedores, que tienen tiempo hasta el viernes 19 de junio para alcanzar un acuerdo, aunque no se descarta que el plazo para renegociar la deuda pueda ser extendido.

"Argentina mejoró su oferta y acercó posiciones con uno de los comités, aunque la diferencia con el mayor comité de acreedores persiste y las relaciones se enfriaron", dijo el Grupo SBS en un informe. "Argentina tiene espacio para aumentar los cupones y cerrar la brecha con el principal grupo de bonistas, aunque el final está abierto", agregó la correduría.