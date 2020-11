ADRs argentinos trepan hasta 10% en Wall Street y riesgo país toca mínimos en 7 semanas

En Wall Street, los avances eran eran liderados por Despegar (+9,7%); IRSA Propiedades Comerciales (+8,6%); y Tenaris (+7,3%). Además, los papeles del sector energético subían hasta 3,8%, mientras que los activos del segmento financiero operaban dispares.

En la plaza bursátil local, el S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) creció un 2,4% y superó las 51.000 unidades. El panel líder acumuló una mejora del 2,9% la semana pasada.

Los principales avances del día fueron anotados por los papeles de Telecom (+7,6%); Cresud (+4,5%); YPF (+3,9%); y Central Puerto (+3,7%).

"Las medidas que está tomando el Gobierno y las señales de una mayor ortodoxia, en plena negociación con el FMI, son aire fresco para los activos de riesgo local", remarcaron analistas de Portfolio Personal Inversiones.

La misión del FMI continúa concentrando la atención de los inversores, dado que no sólo esperan un acuerdo para postergar los vencimientos sino además consensuar una 'hoja de ruta' económica. "Ello resulta crucial dado que podría activar una estrategia de convergencia fiscal, monetaria y cambiaria que contribuya a dar aire a una reactivación", remarcó Gustavo Ber, economista titular de la consultora Estudio Ber.

Una vez más los activos domésticos aprovecharon el viento a favor desde la plaza estadounidense para continuar recuperando terreno. En ese sentido, "fondos del exterior impulsan apuestas tácticas en busca de usufructuar de las castigadas valuaciones, agregó Ber.

Mientras tanto, Wall Street subía hasta 1,1% después de que Moderna se convirtió en la segunda empresa estadounidense en una semana en informar resultados positivos de su vacuna para el COVID-19, lo que aumenta las esperanzas de una recuperación económica más rápida de la recesión provocada por la pandemia.

Las acciones de Moderna se disparaban un 8% tras anunciar que su vacuna experimental tenía una efectividad del 94,5% en la prevención del COVID-19, según los datos provisionales de un ensayo en etapas finales.

"No es el final del problema del virus, pero es la primera señal del principio del fin, lo que siempre se toma como algo positivo", dijo Randy Frederick, vicepresidente de intermediación y derivados de Charles Schwab en Austin, Texas. "No tendremos un impacto real de esto hasta que la vacuna se fabrique y distribuya ampliamente, lo que probablemente no sucederá hasta el primer trimestre del próximo año", añadió.

Las acciones relacionadas con los viajes, incluidas United Airlines Holdings Inc, American Airlines Group Inc , Carnival Corp y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, que han perdido más de la mitad de su capitalización de mercado este año debido a la pandemia, saltaron entre 3,7% y 9,0%.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los principales bonos soberanos en dólares local subieron hasta 2,2%, extendiendo su recuperación por tercera semana consecutiva.

Las mayores subas las registraron el Bonar 2035 (+2,2%); el Bonar 2030 (+2%); y el Global 2046 (+1,8%).

En ese marco, el riesgo país del banco JP.Morgan caía un 0,9% a 1.321 puntos básicos, su menor nivel en siete semanas.