Tras suba inicial, el S&P Merval opera en baja un 1% y el riesgo país se mantiene casi estable

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban con leves alzas de hasta 1,3%, mientras que los títulos en pesos registraban subas de hasta 0,8%.

En los mercados internacionales, Wall Street operaba en verde en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera producto del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía global.

El martes, las acciones argentinas habían terminado con algunas bajas producto de importantes tomas de ganancias tras las recientes disparadas que había propiciado la noticia del acuerdo de la deuda.

Argentina anunció el martes que alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores para reestucturar deuda en moneda extranjera por unos 65.000 millones de dólares tras ajustar algunas fechas de pago sin mejorar el monto establecido de pagos de capital o interese

"Celebramos el acuerdo y remarcamos que es un paso clave y una condición necesaria -pero no suficiente- para que la economía pueda iniciar una recuperación", dijo el Grupo SBS.

Más allá de la euforia observada por momentos en la jornada, en el mercado los operadores son conscientes de que la favorable resolución de la deuda era una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder avanzar con la agenda de desafíos económicos que enfrenta el país, potenciados a partir de la pandemia. Hacia allí se dirigirán las miradas de los inversores de ahora en adelante para validar las perspectivas de valorización de los activos, tras el fuerte envión otorgado por el canje de deuda, el cual ya venían descontando los operadores.

"Quedó claro que el acuerdo (con los acreedores) era una condición necesaria pero no suficiente para pensar en un crecimiento. Si bien es una buena noticia, aun los problemas existentes no se solucionaron, y el mercado no sabe cómo lo solucionara el actual Gobierno", dijeron desde Portfolio Personal Inversiones.

Wall Street sube impulsado por Disney y sector salud

Las acciones en Estados Unidos subían en las primeras operaciones del miércoles tras los resultados trimestrales de Disney y un conjunto de buenas cifras del sector salud que mejoraron la confianza antes del dato del sector servicios.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 96,31 puntos, o un 0,36%, a 26.924,78 unidades. El S&P 500 ganaba 13,75 puntos, o un 0,42%, a 3.320,26 unidades y el Nasdaq Composite sumaba 26,71 puntos, o un 0,24%, a 10.967,87 unidades.