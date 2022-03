Las acciones de Alibaba suben 17% luego de apoyo de China a las tecnológicas

Vale recordar que la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU dijo la semana pasada que los valores que cotizan en EEUU para cinco empresas chinas, corren el riesgo de ser excluidas de la lista, lo que alarmó al sector. Era la primera vez que el regulador nombraba acciones específicas por no cumplir con la Ley de responsabilidad de las empresas extranjeras. Aprobada en 2020, la ley permitiría a la SEC excluir a las empresas chinas de las bolsas estadounidenses si los reguladores estadounidenses no pueden revisar las auditorías de las empresas durante tres años consecutivos. Las preocupaciones de Beijing sobre la seguridad de la información generalmente han impedido que las empresas chinas permitan tales auditorías.

“El gobierno chino continúa apoyando las cotizaciones en el extranjero de varios tipos de empresas”, dijo el informe de los medios estatales en chino, traducido por CNBC. El artículo decía que los reguladores deberían “completar lo antes posible” la represión de las empresas de plataformas de Internet.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió en las operaciones del miércoles por la tarde, después de cerrar el martes en nuevos mínimos que no se habían visto en más de seis años. "Los precios de las acciones estaban tan bajos que, aunque los inversores quisieran vender, no era buen momento, lo que ha generado espacio para el repunte", aseguró Linus Yip, analista de First Shanghai Securities, citado por el diario local South China Morning Post.

Muchos de los citados valores se habían desplomado ayer después de que el banco de inversión JPMorgan Chase recomendara no invertir en hasta 28 empresas chinas del sector digital debido a la campaña reguladora de Pekín o a las posibles exclusiones de los mercados estadounidenses si no cumplen con los requisitos de auditoría de los reguladores del país norteamericano.

Sin embargo, la caza de gangas no fue lo único que impulsó hoy a las cotizadas, sino también una reunión del Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) para "estudiar la actual situación económica y los problemas en los mercados de capitales".

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, en esta cumbre se señaló la necesidad de mantener la "estabilidad" en los mercados, se recalcó el apoyo del Gobierno a las salidas a bolsas de empresas chinas en el exterior -en entredicho desde hace meses- y se pidió avanzar en la campaña de regulación de las plataformas digitales "a través de una supervisión estandarizada, transparente y predecible".

En los últimos dos años, el gobierno chino ha tomado medidas enérgicas contra las grandes empresas de tecnología por supuestas prácticas monopólicas y la alta dependencia de la deuda de los desarrolladores inmobiliarios. Los inversores comenzaron a preocuparse específicamente por las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos después de que Beijing tomó medidas drásticas contra Didi pocos días después de su cotización en Nueva York a fines de junio.