Se desploman las acciones de Apple y pierde el trono como la empresa más valiosa del mundo

La debilidad generalizada de las empresas tecnológicas se ha visto estimulada por la preocupación por la inflación y el aumento de las tasas de interés. El índice Nasdaq 100 ha caído más de un 7% en los últimos cuatro días y va camino de una sexta semana consecutiva en negativo, su racha de pérdidas más prolongada desde 2012.

“El sentimiento está muy deprimido, y la incertidumbre en torno a la inflación seguirá complicando el panorama”, dijo Keith Lerner, codirector de inversiones y estratega jefe de mercado de Truist Advisory Services. “Aunque los precios se están volviendo más baratos, necesitamos una chispa para empezar a movernos hacia arriba, y no veo ninguna”.

Mientras el Nasdaq 100, con una alta ponderación en acciones tecnológicas, ha estado bajo presión durante todo el año, la caída de Apple ha sido relativamente reciente. La acción ha perdido casi un 10% solo esta semana en medio de la creciente preocupación por una desaceleración económica. Es un cambio repentino para Apple desde hace unas seis semanas, cuando las acciones se cotizaban cerca de su nivel récord.

La acción está en camino de una séptima caída semanal consecutiva, lo que representaría la racha de pérdidas más prolongada desde noviembre de 2018.

Apple sigue enfrentando desafíos en la cadena de suministro, que la compañía predijo que costarían entre US$4.000 millones y US$8.000 millones en ingresos durante el trimestre actual. Aun así, su sólido balance, sus cuantiosas ganancias y su fiel base de clientes la han aislado en parte de las turbulencias del sector tecnológico. La acción sigue superando al índice Nasdaq 100, que ha perdido casi un 30% de su valor este año, en comparación con la caída de alrededor del 19% que ha sufrido Apple en el mismo lapso.

Lerner sugirió que la debilidad de Apple y de otras grandes empresas tecnológicas podría ser una señal de que los mercados están tocando fondo. “Uno quiere ver caer a los grandes para encontrar un buen fondo, así que esto podría ser positivo desde esa perspectiva, aunque siempre podemos estar más sobrevendidos”.

¿Porqué caen las tecnológicas?

Luego de ser los participantes estelares en la pandemia cuando se desató una fiebre mundial en la demanda de sus servicios y productos, ahora que ya pasaron los confinamientos la demanda se reduce, o ya no se incrementa exponencialmente como sucedió antes.

En el caso específico de las tasas de interés, la inflación está obligando a la Reserva Federal a aumentarlas a un ritmo no visto en décadas. Por eso, mientras más suban las tasas, los inversionistas descuentan el valor de los flujos de ingresos futuros de las empresas tecnológicas, porque la inflación reduce el consumo de forma significativa, especialmente de aquellos productos que no son esenciales para la sobrevivencia. Si bien la tecnología juega un papel importante, todavía no supera ni superará la relevancia de los alimentos.

Por último, las tecnológicas siguen impactadas por los efectos del covid, sumados a la invasión a Ucrania y las interrupciones en las cadenas de suministro.