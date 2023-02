"Argentina es una potencia en cuanto a la exportación de servicios en el sector fintech"

Periodista: ¿De qué se trata AlPrestamo?

Santiago Rivero: Lo que hacemos es unir las necesidades entre las personas que están en Internet buscando algun producto financiero, que puede ser desde un préstamo de una tarjeta o una cuenta, y las conectamos con las entidades que lo quieren ofrecer.

En ese conectar a esos usuarios que ingresan a nuestra plataforma los precalificamos por su comportamiento. También sabemos mucho de las variables financieras que puedan tener porque las conectamos con los buró de cada país y en ese perfilamiento le mostramos las distintas ofertas que tiene preaprobadas para que pueda continuar con la búsqueda y adquirir el producto.

P:. ¿Desde hace cuánto que está la compañía y que expasión tiene en la actualidad?

S.R.: Hace cinco años comenzamos en Argentina, rápidamente nos expandimos para Uruguay y hace un año y cuatro meses estamos en México. También lanzamos Colombia en septiembre del año pasado. Con esos cuatro paises estamos bastante consolidados y tenemos proyectado lanzarnos en cuatro países más. El primero de ellos es Perú en abril.

Detectamos una necesidad del usuario muy importante que es la de tratar de encontrar en un solo lugar todos los productos que está buscando y a su vez tenemos un expertise muy alto y largo de lo que es la compra de pauta, de adquisición.

Junto con el boom en Argentina del 2017/18 de las empresas de querer empezar a adquirir usuarios a nivel digital es donde empezamos a desarrollar tecnología internamente y este producto. Tuvimos un crecimiento muy rápido que con la pandemia se aceleró muchísimo. El trafico de solicitudes que teníamos se multiplicó por 10. La gente tenía más tiempo, más necesidades y menos oportunidades de salir a nivel físico entonces la parte digital se desarrollo muy rapidamente en las entidades financieras.

P:. ¿Qué oportunidades ven de desarrollo en Latinomérica y qué dificultades podría tener la compañía, teniendo en cuenta algunas variables como la economía?

S.R.: Nuestra oportunidad en Latinoamérica es muy alta por el bajo nivel de bancarización que hay. Existe hoy en día muchos usuarios que están buscando algún producto financiero y que por determinadas razones no lo terminan encontrando. Las entidades no saben como acercarse a ellos y con qué producto. Por eso vemos una oportunidad en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la traba? el avance tecnológico de cada país. Si bien tenemos algunos modelos con las cuales trabajamos con cada una de las entidades, es un trabajo mucho más largo.

P:. ¿Cuál es la importancia de asistir a un evento como Finnosummit?

S.R.: El año pasado estuve en casi todos los eventos en Latinoamérica y el Finnosummit es el que mejor pudo concentrar los distintos roles en cada uno de los eventos. Por lo que estuve viendo y las personas que estuve charlando son grandes tomadores de decisiones, lideres de la empresa a nivel regional y dado que somos una empresa regional sirve para empezar a cerrar esos acuerdos. Se trata de generar relaciones para encontrar una solción para la bancarización en Latinoamérica.

P:. ¿Qué opinión tenés del desarrollo fintech en Argentina comparada con el resto de Latinoamérica?

S.R.: Me cruzo gente que a cada rato me dicen es increíble como ustedes exportan tecnología. En lo que tiene que ver con el mundo fintech somos una potencia de exportación de servicios. Lamentablemente no nos acompaña la macroeconomía de Argentina pero como argentino y viviendo allá estamos esperando que todo se acomode para que todo ese conocimiento que se plasma en desarrollo y que hoy se exporta se pueda aprovechar en el país.

