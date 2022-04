A la espera de una posible suba de tasas de la Fed, Bitcoin cae 2% y las altcoins pierden hasta un 7%

Embed

Gráficos e información financiera proporcionada por TradingView, una popular plataforma de negociación y gráficos. Echa un vistazo a funciones aún más avanzadas o captura gráficos para tu sitio web.

Esta noticia se suma con las últimas declaraciones de Lael Brainard de la Fed quien mencionó la posibilidad de una reducción del balance "a un ritmo rápido": "Actualmente, la inflación es demasiado alta y está sujeta a riesgos al alza. El Comité está preparado para tomar medidas más contundentes si los indicadores de inflación y las expectativas de inflación indican que esa medida está justificada".

Por su parte, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ha dicho en un evento organizado por la Native American Finance Officers Association que "la inflación es tan dañina como no tener un trabajo". Tener un trabajo y no poder pagar tus facturas, o sentir que no puedes ahorrar para lo que necesitas hacer... Eso te mantiene despierto por la noche y nuestro objetivo es asegurarnos de que la gente no se quede despierta preocupada por si su dólar de hoy será el mismo y valdrá un dólar mañana", concluyó.

Una mención aparte merece Dogecoin que sigue con su avance aunque más moderado, en torno a un 2% en donde ya acumula un 9% de ganancias en los últimos siete días. En ese sentido, la criptomoneda "meme" corrige su rally tras tocar máximo de dos meses y medio el martes, por encima de los u$s0,17. Los fanáticos de la moneda inspirada en el 'meme' de un perro de la raza Shiba Inu siguen en celebración tras la reciente compra del 9% de Twitter por parte del fundador de Tesla, Elon Musk y se han lanzado a especular sobre mayores vínculos entre la criptodivisa y la red social.

Más noticias con criptomonedas

Bitcoin Vs. Ethereum: ¿cuál tiene más futuro?

"Peronio": cómo y dónde conseguir el Bitcoin de Perón

¿Qué opciones existen para invertir criptomonedas y no dejarlas "debajo del colchón"?