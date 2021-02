Tesla invierte u$s1.500 millones en bitcoin y dispara su cotización un 12%

"Creo que veremos una aceleración de las empresas que buscan usar bitcoins ahora que Tesla dio el primer paso", dijo Eric Turner, vicepresidente de inteligencia de mercado de la firma de datos e investigación de criptomonedas Messari.

"Una de las empresas más grandes del mundo ahora posee bitcoins y, por ende, todos los inversores que tengan Tesla (o incluso solo un fondo S&P 500) también tendrán exposición", agregó.

Musk es un conocido partidario de las criptomonedas y hace una semana dijo que el bitcoin estaba "a punto" de ser más aceptado entre los inversores y en diciembre consultó si era posible realizar grandes transacciones en la moneda.

A fines de enero, Musk cambió la biografía de su cuenta de Twitter, que tiene 46 millones de seguidores, para incluir #bitcoin.

Por su parte la empresa Tesla aseguró en una presentación que la decisión forma parte de su "amplia política de inversión como empresa y tiene como objetivo diversificar y maximizar su rendimiento en efectivo".

El informe dijo que terminó 2020 con u$s19.380 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo. "Esperamos comenzar a aceptar bitcoins como forma de pago para nuestros productos en un futuro cercano, sujeto a las leyes aplicables e inicialmente de forma limitada", dijo la compañía.

Tesla también confirmó que había invertido un total de u$s1.500 millones en bitcoins bajo la nueva política y que podría "adquirir y mantener activos digitales de vez en cuando o a largo plazo".

De esta forma se convierte en la última empresa en agregar bitcoins a su tesorería tras movimientos similares hechos por Square Inc , la compañía de pagos dirigida por el jefe de Twitter Inc , Jack Dorsey, y la firma estadounidense de software MicroStrategy Inc.