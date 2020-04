ADRs operan con mayoría de alzas, y S&P Merval borra avance inicial a la espera de más detalles sobre canje

En la Bolsa de Nueva York, por su parte, las acciones argentinas que más avanzan son Corporación América (7,4%), IRSA (6,2%) y Cresud (5,6%); mientras que los bancos operan mixtos, con subas de hasta 4% en BBVA y Grupo Supervielle y baja de hasta el 2% en Banco Macro y Grupo Financiero Galicia.

Por su parte, el riesgo país argentino cede un 8% hasta las 3.674 unidades, y los bonos argentinos se disparaban un 3,3%, con los títulos soberanos de mayor duración liderando las mejoras del mercado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el jueves que la Argentina propondrá a los acreedores una quita de intereses del 62%, un período de gracia de tres años y una quita de capital del 5,4% sobre su deuda externa cercana a 70.000 millones de dólares.

Guzmán dijo que la oferta, que se mantendrá por solo unos 20 días, implicará una tasa de interés promedio del 2,33%. "Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No solo hoy no puede pagar nada sino que durante ciertos años no puede pagar nada", dijo el Ministro, en una presentación encabezada por el presidente Alberto Fernández. La oferta será presentada formalmente este viernes ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés).

Algunos especialistas indicaron que la iniciativa contiene elementos que "no se esperaban" y que podrían ayudar a llegar a un acuerdo con los acreedores del país. En ese sentido, recalcaron que la propuesta "no tiene nada que ver" con la realizada por el país en 2005, tras un default de más de tres años decretado a principios de 2002, ya que aquella fue mucho más agresiva en quita de capital e intereses y extensión de plazos de pago.

"Es una propuesta interesante. La sorpresa que veo es que se trató de penalizar más al valor futuro, al dar un período de gracia extenso, y no tanto sobre el capital", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina.

Por su parte, Gustavo Neffa, Director de Research for Traders y FinGuru, consideró a Ámbito que "el ahorro es muy inferior a lo que incluso el FMI sugería, entre u$s55.000 millones y u$s85.000 millones. En la propuesta son u$s37.000 millones, con lo cual es un punto a favor de los acreedores".

Según su opinión, la quita del 62% en los intereses "es muy agresiva, aunque no se sabe cómo se distribuye ni se sabe a qué vencimiento se van a dar los nuevos bonos. Una a favor de la oferta es la quita de capital: 5,4% es muy inferior a lo que se esperaba".

De todos modos, más allá de las lecturas iniciales sobre la propuesta, aún restan conocerse algunos detalles importantes (plazos de la nueva deuda, por ejemplo) para considerar sentencias finales.

Por otro lado, en el eje internacional, los planes de relajar las medidas de confinamiento y comenzar a retomar la actividad económica comienzan a verse reflejado en los precios de la mayoría de las bolsas de referencia, que este jueves culminaron mayormente al alza.

Bajo ese marco, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de resultados negativos encabezados por Irsa (-6,7%); Corporación América (-5,9%); IRSA Propiedades Comerciales (-3,8%); Loma Negra (-3,5%); y Telecom Argentina (-2,6%). Las ganancias fueron registradas por: Mercado Libre (+4,1%); Cresud (+2,9%); Banco BBVA (+1,9%); Edenor (+0,7%); y Central Puerto (+0,4%).

En tanto, Wall Street cerró en verde tras una jornada irregular en torno a la escalada del desempleo en Estados Unidos -producto del impacto del coronavirus en la economía global- con 22 millones de peticiones de prestación en cuatro semanas, y el debate sobre la reapertura de la economía.

De esta forma, el Dow Jones sumó 0,1%, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,6% y tecnológico Nasdaq ganó un 1,7%, pese a que las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos volvieron a mostrar una significativa cifra de 5,2 millones de pedidos nuevos.

Los inversores ya comenzaron a analizar el impacto de la crisis en los resultados financieros de grandes firmas como Morgan Stanley, que informó de una caída de sus beneficios del 30% en el primer trimestre, en línea con el resto de bancos del país, que además de reducir beneficios están acumulando reservas para enfrentar impagos.

Bonos y riesgo país

Mientras tanto, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan, se mantuvo casi estable ya que bajó un 0,2%, o 7 puntos, a 3.987 puntos frente a un valor de 4.519 puntos anotado a mediados de marzo.

Con la atención puesta a los detalles sobre la oferta a los tenedores de bonos con ley extranjera que finalmente presentó el gobierno nacional en conferencia de prensa, los títulos soberanos en dólares nominados en moneda dura subieron hasta 5,9% (AY24D), en una plaza liderada por las mejoras de instrumentos de mayor liquidez.

Atrapados por la volatilidad de los tipos de cambio implícitos, los títulos en dólares cotizantes en pesos cerraron dispares, con subas de hasta 3,1% (AO20), y con bajas de hasta el 4,7% (DICA).

Vale remarcar que los principales bonos soberanos caían hasta 9,3% en esta plaza, mientras que en la especie D aumentaban hasta 4% hasta que la presentación de Guzmán hizo que las pérdidas en moneda local en el tramo corto de la curva se reviertan pero en el tramo más largo se profundicen.

Por último, la deuda en pesos tuvo una buena rueda, logrando en promedio subas de entre 3% y 6% tanto para el tramo CER como para los floaters.