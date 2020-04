ADRs operan mixtos y S&P Merval con leve baja a la espera de más detalles sobre canje

En la Bolsa de Nueva York, por su parte, las acciones argentinas que más avanzan son Irsa Propiedades (6,9%), Central Puerto (5%) y IRSA (4,3%); mientras que las mayores bajas son anotadas por Banco Macro (-5,5%), Pampa Energía (-4,4%) y Grupo Financiero Banco Galicia (-3,2%).

En la bolsa porteña, las mayores alzas son registradas por las acciones de Transportadora de Gas del Sur (5,9%), Aluar (5,1%) y Cresud (4,9%). Por otro lado, las caídas más importante son anotadas por los títulos de Grupo Financiero Galicia (-5,8%), Banco Macro (-5,6%) y Pampa Energía (-3,7%)

Por su parte, el riesgo país argentino cede un 11% hasta las 3.520 unidades, y los bonos argentinos se disparaban un 3,3%, con los títulos soberanos de mayor duración liderando las mejoras del mercado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el jueves que la Argentina propondrá a los acreedores una quita de intereses del 62%, un período de gracia de tres años y una quita de capital del 5,4% sobre su deuda externa cercana a 70.000 millones de dólares.

Guzmán dijo que la oferta, que se mantendrá por solo unos 20 días, implicará una tasa de interés promedio del 2,33%. "Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No solo hoy no puede pagar nada sino que durante ciertos años no puede pagar nada", dijo el Ministro, en una presentación encabezada por el presidente Alberto Fernández. La oferta será presentada formalmente este viernes ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés).

Algunos especialistas indicaron que la iniciativa contiene elementos que "no se esperaban" y que podrían ayudar a llegar a un acuerdo con los acreedores del país. En ese sentido, recalcaron que la propuesta "no tiene nada que ver" con la realizada por el país en 2005, tras un default de más de tres años decretado a principios de 2002, ya que aquella fue mucho más agresiva en quita de capital e intereses y extensión de plazos de pago.

"Es una propuesta interesante. La sorpresa que veo es que se trató de penalizar más al valor futuro, al dar un período de gracia extenso, y no tanto sobre el capital", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina.

Por su parte, Gustavo Neffa, Director de Research for Traders y FinGuru, consideró a Ámbito que "el ahorro es muy inferior a lo que incluso el FMI sugería, entre u$s55.000 millones y u$s85.000 millones. En la propuesta son u$s37.000 millones, con lo cual es un punto a favor de los acreedores".

Según su opinión, la quita del 62% en los intereses "es muy agresiva, aunque no se sabe cómo se distribuye ni se sabe a qué vencimiento se van a dar los nuevos bonos. Una a favor de la oferta es la quita de capital: 5,4% es muy inferior a lo que se esperaba".

De todos modos, más allá de las lecturas iniciales sobre la propuesta, aún restan conocerse algunos detalles importantes (plazos de la nueva deuda, por ejemplo) para considerar sentencias finales.

Por otro lado, en el eje internacional, los planes de relajar las medidas de confinamiento y comenzar a retomar la actividad económica comienzan a verse reflejado en los precios de la mayoría de las bolsas de referencia, que este jueves culminaron mayormente al alza.

Los inversores ya comenzaron a analizar el impacto de la crisis en los resultados financieros de grandes firmas como Morgan Stanley, que informó de una caída de sus beneficios del 30% en el primer trimestre, en línea con el resto de bancos del país, que además de reducir beneficios están acumulando reservas para enfrentar impagos.

Bonos

En el segmento de la renta fija, los bonos en dólares avanzan hasta casi un 9%. Entre los más negociados, el Bonar 2024 asciende un 5%, el Bonar 2020 sube un 1,6% y el Discount bajo ley extranjera trepa un 8,2%. Las versiones de estos bonos cotizantes en dólares se disparan un 8,9%.