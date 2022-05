ADRs suben hasta 6% en Wall Street, pero riesgo país supera los 1.900 puntos

La bolsa porteña inició las actividades en alza pero sigue influenciada por una marcada aversión al riesgo por las dudas locales ante una escalada inflacionaria que golpea la economía y tensiones políticas. "Difícil semana para los bonos argentinos en un contexto de mucha volatilidad a nivel internacional y con pocos drivers positivos en lo local", aseguró Portfolio Personal Inversiones.

El índice accionario S&P Merval sube un 0,8%, a 89.531,83 puntos, tras un rebote técnico que impulsó una mejora del 3,83% el viernes. "Argentina ingresó en un nuevo régimen de alta inflación, donde las expectativas se corrigen al alza. El BCRA, en tanto, reacciona subiendo las tasas de interés, pero al mismo tiempo acelera la expansión monetaria por asistencia al Tesoro", agregaron el agente de negociación, liquidación y compensación Cohen.

"Pese al récord de liquidación del agro, el mercado cambiario no luce tranquilo y la meta de acumulación de reservas internacionales corre peligro de incumplimiento", aseguran.

"El banco central incrementó la tasa de pases en 150 puntos básicos y amplió el spread con la tasa de Leliq en 50 puntos adicionales, lo que incentiva la demanda de títulos soberanos", afirmó a correduría StoneX.

"Esto no es trivial, ya que en abril el financiamiento neto del Tesoro fue negativo y el margen de emisión monetaria según lo impuesto por el FMI para junio ya no es tan amplio como lo era en marzo. El mercado se va acomodando a la tendencia externa", dijo un operador y señaló que "la economía local no tiene incentivos que alienten tomas de posiciones", concluyeron.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos argentinos en dólares operan con bajas generalizadas de hasta el -1,6% del Global 2046 seguido del Bonar 2038 (-0,5%) y el Global 2030 (-0,5%). La única suba pertenece al Bonar 2041 (0,1%).

El riesgo país sube 0,6% a 1906 puntos, nuevo máximo desde principios de marzo (8 de marzo 1.979 puntos).