El S&P Merval sube por segunda jornada al hilo y los ADRs avanzan hasta 5%

"En vistas de la 'nueva' actitud del BCRA -subiendo las tasas cada vez más rápido- y de las necesidades de financiamiento de Finanzas, seguimos manteniendo la recomendación de posicionarse en instrumentos cortos, preferentemente que devenguen 'carry' CER (inflación)", dijo el agente de liquidación y compensación Neix.

El titular de Hacienda viajará en los primeros días de septiembre a Estados Unidos para mantener diversas reuniones, dijo el jueves el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

"Vamos a recibir en los primeros días de septiembre la visita del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que va a tener reuniones no solamente con el FMI, sino con autoridades del Tesoro, la Casa Blanca, bancos multinacionales", señaló Argüello en un discurso en el Council of the Americas en Buenos Aires.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos cotizan con mayoría de bajas. Así encabezan los descensos el Global 2029 (-4,4%), y seguido del Global 2038 (-1,3%). Las alzas, responden el Bonar 2041 (+6%) y al Bonar 2035 (+1,3%). El riesgo país, medido por el JPMorgan sube 20 unidades, a 2.439 puntos básicos.

El ministro de Economía se comprometió a atacar la alta inflación proyectada en un 90% para el 2022, el creciente déficit fiscal, reforzar las reservas del banco central (BCRA) y reactivar el comercio. Frente al complejo panorama el mercado muestra una notoria selectividad en segmentación de operaciones y volúmenes operados.