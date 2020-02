La bolsa porteña sube en plaza cauta por canjes de deuda

Argentina canjeó el martes bonos en moneda dual con vencimiento 2020 (AF20) por 164 millones de dólares por otros instrumentos a mayor plazo, mientras que la provincia de Buenos Aires dijo que enfrentará un pago de deuda para no caer en cesación de pagos.

Analistas consideraron que el canje del bono AF20 fue muy bajo ya que solo se recibieron 99 ofertas que representan un 10% de los acreedores.

En el canje "pudo haber influido que algunos fondos no pudieran entrar al canje hasta que la provincia de Buenos Aires no definiera su situación dado que ante un default están imposibilitados de hacer el canje del AF20", dijo en un Twitter Gustavo Neffa, analista de Research for Traders.

Agregó que "quizás esto sirva para una mejora en la condiciones del canje o reapertura cantada".

Bonos

El mercado de bonos de Argentina volvía a operar en alza por selectivas toma de posiciones en momentos en que el país impulsa una reestructuración global de deuda por unos u$s100.000 millones.

Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local operaban con una mejora promedio del 0,6%, encabezados por las emisiones dolarizadas.

El bono de la provincia de Buenos Aires con vencimiento 2021 y el bono dual 2020 no presentaban operaciones.

mientras que la provincia de Buenos Aires dijo que tras no alcanzar un acuerdo con sus acreedores enfrentará un pago de deuda para no caer en cesación de pagos.

"Si lo de la provincia y la Nación la debemos entender como una estrategia, no creemos que el resultado haya sido realmente el que buscaban", dijo Portfolio Personal Inversiones en un informe.

Agregó que "la reacción de los bonos en general, y de la provincia en particular fue positiva –y la entendemos lógica, no sólo por el pago (que evito un default) sino por las interpretaciones que permite detrás y que, en parte, limitaría al Gobierno de adoptar una posición muy dura-. En otras palabras, deberá primar la racionalidad".

Analistas dijeron que el canje del bono AF20 fue muy bajo ya que solo se recibieron 99 ofertas que representan un 10% de los acreedores.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este miércoles que ahora es "un momento muy importante" para que Argentina ponga en práctica políticas para una reestructuración exitosa de su deuda.

El riesgo país de Argentina, realizado por el banco JP.Morgan, bajaba 31 unidades a 1.874 puntos básicos, niveles similares a los registrados hace tres semanas.