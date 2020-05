Bonos rebotan hasta 5,8% y riesgo país baja 100 puntos tras mejora de oferta del canje

En ese contexto, las subas eran encabezadas por el bono centenario con legislación de Nueva York, que trepaba un 5,8%.

"Algunas señales de acercamiento entre las partes están haciendo que los bonos suban, especialmente las emisiones más largas", dijo un operador y señaló que "los negocios son meramente especulativos y por montos no muy significativos".

Por su parte, el riesgo país argentino caía 95 unidades a 2.633 puntos en horas del mediodía.

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo que la nueva propuesta de los tenedores de bonos había sido un paso en la "dirección correcta", pero que aún no cumplía con lo que el país necesitaba para salir de la crisis de deuda en medio de una prolongada recesión.

A su vez, los grupos de acreedores dieron el viernes más detalles de su oferta, que incluye la reducción de cupones en un promedio del 32% y no considera el pago de amortizaciones hasta 2025.

Con la nueva propuesta, la tasa de los cupones, en promedio, sería del 4,25%, "una tasa que actualmente solo se reserva para los (bonos) soberanos de más alto grado de inversión en América Latina", según un comunicado del grupo Ad Hoc, uno de los dos que presentó la oferta.

Recordemos que la semana pasada, el país no realizó el pago de unos 500 millones de dólares en intereses de los bonos Globales, por lo que entro en default restringido, según la calificadora Fitch.

Los analistas expresaron que el último avance fue una señal prometedora, con la propuesta enmendada de Argentina aumentando su valor y acercándose a lo que los acreedores pueden aceptar.

"Todavía se necesita más trabajo, pero las dos partes se están acercando cada vez más", dijo Morgan Stanley.

El Gobierno extendió la fecha límite para las conversaciones en curso hasta el próximo martes 2 de junio, aunque el período será ampliado una vez más, según fuentes cercanas a las negociaciones.

Mientras tanto, desde este viernes el Banco Central endureció las restricciones del mercado de cambios, en un intento por sostener una leve y controlada depreciación del peso y frenar una caída en sus reservas. "Tempranas compras del banco central absorben el exceso de oferta de divisas, en la primera jornada con la vigencia de las nuevas restricciones cambiarias", comentó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.

En tanto, el dólar contado con liquidación, que sirve para hacerse de divisas mediante activos en medio de los nuevos controles, se ubicaba en torno a los $112, mientras que el dólar blue operaba a $125.

S&P Merval y ADRs

La bolsa argentina operaba en terreno negativo este viernes a la espera de novedades sobre un potencial acuerdo del Gobierno y acreedores para alcanzar una reestructuración de unos 65.000 millones de dólares de deuda.

El índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) caía un 1,3%, a 38.427 unidades, en momentos en que los mercados externos operaban con cautela por un ensombrecido panorama en las relaciones entre Estados Unidos y China.

En la bolsa de Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan sin una tendencia homogénea. Las subas eras lideradas por las acciones del Grupo Supervielle (+3,3%), y por el contrario, los retrocesos eran en cabezados por los papeles de Cresud (-4,7%).

Wall Street

Los principales índices de Wall Street caían este viernes por el nerviosismo de los inversores antes de la respuesta que dará Estados Unidos a la ley de seguridad nacional que aprobó China sobre Hong Kong, lo que amenaza con restar brillo a otro mes de fuertes ganancias en las bolsas.

El Promedio Industrial Dow Jones caía un 0,7%; el S&P500 bajaba un 0,4%; pero el Nasdaq Composite ganaba un 0,2%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido una dura respuesta a la decisión china, tiene previsto hacer un anuncio esta tarde. "La tensión entre las dos mayores economías mundiales es la más alta que se recuerda, por encima de la de la guerra comercial del año pasado, que estuvo centrada en lo económico", dijo Sachin Raghavan, analista de Cantor Fitzgerald.

Al ambiente decaído se sumaron datos económicos que mostraron que el gasto del consumidor en Estados Unidos declinó una cifra récord en abril, ya que la pandemia del coronavirus redujo la demanda, respaldando las expectativas de una contracción económica en el segundo trimestre a su ritmo más acelerado desde la Gran Depresión.

Las acciones financieras, el sector que mejor desempeño ha tenido esta semana en el S&P500, eran las que más presionaban al índice referencial.

Pese a todo, los principales índices de Wall Street se disponían a cerrar mayo con un segundo mes consecutivo de ganancias por esperanzas de un retorno a la normalidad económica tras el desplome provocado por el coronavirus.

El Nasdaq, en tanto, subía gracias al impulso de firmas tecnológicas como Microsoft Corp, Facebook Inc, Amazon.com Inc y Netflix Inc.