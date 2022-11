Brasil: el real y el Bovespa continuáron su rally bajista ante rumores sobre el gasto social

El real brasileño se hundió más de un 2% en las primeras operaciones al contado, y cotizó por encima de las 5,50 unidades por dólar, mientras que los futuros de las tasas de interés se dispararon. El índice bursátil Bovespa abrió la jornada con una merma del 2% que posteriormente recortó al 0,5%.

El equipo de transición de Lula propuso a última hora del miércoles a los legisladores las directrices de una enmienda constitucional que establecería una exención del límite de gasto para asegurar los programas de bienestar, pero sin establecer su duración.

El vicepresidente electo Geraldo Alckmin, que coordina la transición en nombre de Lula, dijo que el Congreso de Brasil tendría la última palabra sobre la propuesta.

Los analistas de XP Investimentos dijeron en una nota que creían que el Congreso trabajaría en una versión “mucho más limitada” del proyecto propuesto por el equipo de transición.

“Las crecientes señales de un deterioro en el marco fiscal actual y una expansión significativa del gasto han estado pesando sobre los activos financieros nacionales”, dijeron, con los mercados locales en una montaña rusa a la espera de más detalles sobre los planes económicos de Lula.

En su intervención en la cumbre climática COP27 en Egipto el jueves, Lula minimizó las reacciones del mercado a sus propuestas y repitió las críticas al límite constitucional del gasto.

“La bolsa caerá, el dólar subirá (frente al real). Paciencia. El dólar no sube y la bolsa no cae por la gente seria, sino por los que especulan todos los días”, dijo. En tanto, Lula aún no nombró a un ministro de Economía.

Qué pasa con el dólar

Al comienzo de la jornada, el dólar se disparó más del 2% pero para el cierre del día recordó pérdidas y cerró en R$5,42. Cabe resaltar que el miércoles el dólar subió el 1,53% a R$5,38 reales mientras el euro se valorizó el 1,9 % ofertado a R$5,58.

La medida responde a la propuesta del nuevo gobierno de romper el techo de gasto para pagar la Bolsa Família ya las declaraciones del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre la reacción de los mercados.

En la jornada del miércoles, el índice Ibovespa cayó un 2,6%, a 110.243 puntos, tras haber retrocedido más de un 3% a lo largo de la jornada. Este jueves la bolsa local arrancó con pérdidas de hasta 2% pero sobre el final el índice cayó 0,5%.

El mercado financiero interno estuvo presionado durante toda la jornada por los rumores sobre el nombre del futuro Ministro de Hacienda y la espera de una definición respecto a los gastos que estarán fuera del techo de gasto en 2023.

En tiempos de incertidumbre sobre la dirección de la economía, los inversores también evalúan que el rendimiento de los bonos del gobierno debe ser mayor para compensar el riesgo, lo que ejerce aún más presión sobre el mercado de tasas de interés.

“Las tasas de interés suben con la idea de que Brasil puede tener un problema fiscal debido a la intención del gobierno de aumentar el gasto”, comentó Piter Carvalho, economista jefe de Valor Investimentos. “Como el país quiere gastar más, el inversionista cobra una prima más alta”.

“El mercado sigue valorando el riesgo fiscal con una fuerte suba de las tasas de interés futuras y penalizando los activos de riesgo con la devaluación de casi todas las acciones del índice Bovespa”, comentó Leandro De Checchi, analista de Clear Corretora.

“Al poner el gasto en beneficios sociales fuera del techo, el PEC crea imprevisibilidad en la política fiscal y, con la fiscal en duda, vemos inmediatamente el estrés de la curva de interés”, dijo Nicolás Farto, jefe de renta variable de Renova Invest.