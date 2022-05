Cedears caen hasta casi 6% ante la racha negativa en Wall Street

Esta jornada, los principales índices de Wall Street caían en operaciones volátiles, abrumados por las preocupaciones de que los aumentos agresivos de las tasas de interés para frenar la inflación más alta de décadas puedan llevar a la economía a una recesión.

Nueve de los 11 principales sectores del S&P bajaban, con las empresas de servicios públicos liderando las pérdidas con una caída del 1,7%, seguidas por las acciones financieras, energía y tecnología. El consumo discrecional resistía la tendencia con un alza del 0,9%, ya que el propietario de Kate Spade Tapestry, se disparaba un 15,1% ante las expectativas de recuperación de la demanda en su mercado clave, China.

Mientras, las acciones de crecimiento Alphabet Inc , Tesla Inc, Microsoft Corp, Apple Inc y Nvidia Corp perdían entre un 1,1% y un 3% y pesaban con mayor fuerza en el S&P 500 y el Nasdaq. El Promedio Industrial Dow Jones caía 1,8%, mientras que el S&P 500 bajaba 1,7%. El Nasdaq Composite, en tanto, cedía 1,8%.