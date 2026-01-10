Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 10 de enero

El dólar blue operó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 10 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.465 para la venta.
Valor del CCL hoy, sábado 10 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.528,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 10 de enero
El dólar MEP opera a $1.489,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 10 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 10 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,76, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 10 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.582, según Binance.
