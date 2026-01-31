El dólar blue cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 31 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar, tasas e inflación: adelantan tranquilidad cambiaria para febrero, pero no descartan saltos en cauciones
Dólar hoy: a cuánto cerró este sábado 31 de enero
En la semana, la divisa paralela cayó $15 (-1%) y acumuló una baja mensual de $60 (-3,9%). De esta manera, anotó su mayor baja desde abril de 2025.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, sábado 31 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447 para la venta.
Valor del CCL hoy, sábado 31 de enero
El dólar CCL cerró a $1.493,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,2%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 31 de enero
El dólar MEP cerró a $1.460,32 y la brecha con el dólar oficial es de 0,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 31 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 31 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.499,55, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 31 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.881, según Binance.
