SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de enero 2026 - 13:52

Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 10 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue vivo inversiones mercados

El dólar oficial minorista cotizó a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.483,19 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 10 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.465.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, sábado 10 de enero

El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, sábado 10 de enero

El dólar CCL cotizó a $1.528,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4%.

Valor del dólar MEP hoy, sábado 10 de enero

El dólar MEP opera a $1.489,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 10 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 10 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.523,76, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 10 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.582, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias