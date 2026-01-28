Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de enero

En medio de la fuerte convulsión de los mercados internacionales, el dólar oficial mayorista subió a $1.442,50, mientras que el billete del Banco Nación avanzó a $1.465 para la venta. Asimismo, el blue cerró $1.490. Por su parte, los bonos en dólares cerraron con alzas generalizadas.
Paso a paso: qué tenés que hacer para evitar el recargo de 30% en tus pagos en dólares
Pagar servicios o consumos del exterior puede inflar la cuenta si no mirás el detalle del resumen. En el llamado dólar tarjeta, una percepción del 30% suele empujar el total final. La buena noticia es que, con un orden simple en el pago, podés evitar ese recargo sin hacer trámites extra.
La clave está en entender que el resumen muestra dos saldos distintos y que no se tratan igual. Si seguís el procedimiento dentro de los plazos del banco, el impuesto deja de corresponder y el sistema lo compensa solo. Eso sí: hay que prestar atención al vencimiento y, si tenés débito automático, frenar el cobro total.
