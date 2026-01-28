Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de enero

Live Blog Post

La Fed decide sobre las tasas en medio de las amenazas de Donald Trump a su independencia: ¿qué espera el mercado?

A diferencia de otras ocasiones, la reunión de la Reserva Federal (Fed) de este miércoles no tendrá como plato fuerte la decisión sobre la política monetaria que hará la "mesa chica" del banco central norteamericano, sino lo que dirá su presidente, Jerome Powell, en la comparecencia que vendrá después. Su cargo vence en mayo, por lo que al presidente de la autoridad aún le restan tres reuniones por delante antes de dejar el puesto.

Se trata de una situación que en otras ocasiones ocurría con normalidad, pero que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha cobrado cada vez más notoriedad, sobre todo debido a que aún no se conoce quién será el nominado por el mandatario para reemplazar a Powell, a quien el republicano fustigó públicamente durante meses por su negativa a bajar rápidamente las tasas e incluso inició una investigación judicial contra él, por una supuesta malversación de fondos.

