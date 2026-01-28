SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
28 de enero 2026 - 09:27

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 28 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la fuerte convulsión de los mercados internacionales, el dólar oficial mayorista subió a $1.442,50, mientras que el billete del Banco Nación avanzó a $1.465 para la venta. Asimismo, el blue cerró $1.490. Por su parte, los bonos en dólares cerraron con alzas generalizadas.

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos básicos y los mercados ya apuntan a una baja que acerque a la Argentina a los niveles de Ecuador, que le permita salir a los mercados internacionales y que, además colabore en bajar el costo de otras emisiones como deuda corporativa y subsoberana de las provincias.

Live Blog Post

Paso a paso: qué tenés que hacer para evitar el recargo de 30% en tus pagos en dólares

Pagar servicios o consumos del exterior puede inflar la cuenta si no mirás el detalle del resumen. En el llamado dólar tarjeta, una percepción del 30% suele empujar el total final. La buena noticia es que, con un orden simple en el pago, podés evitar ese recargo sin hacer trámites extra.

La clave está en entender que el resumen muestra dos saldos distintos y que no se tratan igual. Si seguís el procedimiento dentro de los plazos del banco, el impuesto deja de corresponder y el sistema lo compensa solo. Eso sí: hay que prestar atención al vencimiento y, si tenés débito automático, frenar el cobro total.

Lee la nota completa

Live Blog Post

La Fed decide sobre las tasas en medio de las amenazas de Donald Trump a su independencia: ¿qué espera el mercado?

A diferencia de otras ocasiones, la reunión de la Reserva Federal (Fed) de este miércoles no tendrá como plato fuerte la decisión sobre la política monetaria que hará la "mesa chica" del banco central norteamericano, sino lo que dirá su presidente, Jerome Powell, en la comparecencia que vendrá después. Su cargo vence en mayo, por lo que al presidente de la autoridad aún le restan tres reuniones por delante antes de dejar el puesto.

Se trata de una situación que en otras ocasiones ocurría con normalidad, pero que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha cobrado cada vez más notoriedad, sobre todo debido a que aún no se conoce quién será el nominado por el mandatario para reemplazar a Powell, a quien el republicano fustigó públicamente durante meses por su negativa a bajar rápidamente las tasas e incluso inició una investigación judicial contra él, por una supuesta malversación de fondos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Importaciones: Economía controla productos en comercios, pero las empresas reclaman chequeos previos

Por Carlos Lamiral

Electrodomésticos importados ganan terreno en el mercado nacional

En el contexto de una política de mayor apertura comercial, el Ministerio de Economía está concentrando la tarea del control de las importaciones, algo que hasta hace poco compartía con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este tipo de monitoreo no se refiere a incrementar aranceles ni frenar embarques mediante la imposición de trámites previos, sino a verificar la calidad de los productos cuando ya están en la línea comercial.

Por un lado, tal como lo indicó el DNU 41, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Industria y Comercio, que está bajo la órbita del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, tendrá a su cargo la determinación de origen de los bienes que ingresan al país.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El riesgo país perforó un nivel clave: cómo impacta en la deuda, el crédito, y la economía

Por Solange Rial

El riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan, cayó por debajo de los 500 puntos básicos, condición necesaria para que, en primera instancia, el Tesoro pueda acceder al mercado de deuda internacional y que, además colabore en bajar el costo de otras emisiones, como deuda corporativa y subsoberana de las provincias. Detrás de esta compresión se encuentra la compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA), algo muy necesario para el mercado, y además requisito indispensable para el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como consecuencia de las subas de los bonos soberanos, los diferenciales de tasas se comprimieron y esto hizo que el riesgo país cayera un 3,7% hasta los 494 puntos básicos, el menor nivel desde el 11 de junio de 2018 (487).

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero

El dólar oficial minorista cotizó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.463,48 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias