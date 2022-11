Brasil: el dólar se dispara tras un dato de inflación peor de lo esperado

Agentes financieros informan que la declaración del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en conferencia de prensa realizada ayer desencadenó un fuerte movimiento de aversión al riesgo en los mercados. Según Lula, hay una serie de programas que necesitan urgentemente ser retomados, como Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida y hay numerosas obras detenidas en Brasil.

“No podemos llorar, diciendo que 'va a gastar'. Quiero decir lo siguiente: muchas cosas que la gente dice se gasta, pero es una inversión. La salud es una inversión, porque invertir en una persona para que no se enfermar es inversión. Farmacia Popular es una inversión para cuidar la vida de las personas. Invertir en educación no es un gasto, es una inversión. Necesitamos cambiar algunas nomenclaturas, porque lo único que queremos es 'gastar, gastar, gastar'. ¿Gastar para qué? ¿Para ahorrar dinero para pagar los intereses de la deuda con los banqueros? No. Necesitamos tener una deuda social. Tenemos una deuda de 500 años con los pobres y vamos a empezar a pagarla”, dijo ayer Lula.

La declaración aumenta aún más los temores de los agentes con la sostenibilidad de la deuda pública y con el compromiso de responsabilidad fiscal del gobierno electo.