El dólar solidario opera estable a $81,90

Cierre previo

En el inicio del período estival, el dólar solidario -que lleva el recargo del 30% por compra de divisas para atesoramiento o turismo- subió un centavo y cerró a $81,90 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito. Sucedió en simultáneo con el avance del oficial a $63.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en tanto, la divisa retrocedió siete centavos a $59,82 producto del empuje de la oferta, sin contraparte del lado de la demanda genuina. Los precios se movieron en un sendero muy acotado que se tradujo en una baja amplitud entre los máximos y mínimos operados.

El máximo de la jornada se anotó en los $ 59,83, seis centavos debajo del cierre anterior, con la primera operación pactada. Desde temprano la oferta y los ingresos desde el exterior materializaron un dominio que se tradujo en una baja de los valores que los llevó rápidamente a acomodarse en la cota inferior de la regulación oficial, fijando el mínimo en los $ 59,815, un valor que se mantuvo hasta el cierre de las operaciones.

El volumen operado ascendió a u$s187,400 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros MAE y con un resultado neto de las compras del Banco Central que fuentes privadas del mercado estimaron en poco más de US$ 50 millones.

El analista Gustavo Quintana indicó que "el año comenzó sin modificaciones estructurales en el mercado doméstico manteniendo el mismo escenario de finales del 2019. Las restricciones operativas para acceder a la compra de moneda extranjera redujeron sustancialmente la demanda y en consecuencia, la oferta disponible, aún en un contexto de muy bajo volumen de operaciones, habilita las compras oficiales como único sostén de la cotización".

Continuó: "la estrategia de regulación no se modificó en la primera rueda del año y hace presumir que hay poco margen para una modificación sustancial en el corto plazo, razón por la cual las primeras proyecciones del año anticipan un primer bimestre sin cambios en el mercado local".

Dólar blue, MEP y CCL

El dólar blue bajó $1,50 a $77, según el relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño. Con lo que la brecha con el oficial (sin recargo) se amplió al 22,2%, mientras que con respecto al "solidario" el spread se ubica en el 6%.

En el ámbito bursátil, en cambio, el contado con liquidación (CCL) subió 65 centavos a $75,06, con lo que la brecha con el dólar mayorista se amplió al 25,5%. Mientras que el dólar MEP saltó $3,19 a $74,50, lo que dejó un spread de 24,5% frente a la divisa que opera en el MULC.

"Por el momento, el dólar MEP es la mejor opción para comprar dólares debido a que no tiene el impuesto del 30%, no tiene limite de cantidad, su velocidad y seguridad, y por último y no por eso menos importante, su precio más accesible", indicaron desde Rava.

Tasa de Leliq

El Banco Central dejó sin cambios, en 55%, la tasa de política monetaria en una única licitación. El total adjudicado fue de $144.106 millones sobre vencimientos por $142.626 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $1.479 millones.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 55,00%, con un monto adjudicado de $144.106 millones.

En la segunda subasta, el BCRA ofreció Leliq a siete días de plazo, sin embargo la licitación fue declarada desierta.

Futuros y reservas

El call continúa operando a 49%. En swaps cambiarios se pactaron u$s25 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes.

En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s34 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 90% del volumen operado. Los meses de enero y febrero terminaron operándose a $61,65 y $63,65 arrojando tasas menores al 40% (35 y 39% TNA, respectivamente).

Por último, las reservas del BCRA iniciaron el año en alza, al aumentar u$s59 millones a u$s44.837 millones.